Résumé

Le but du séminaire Historiographies antiques est d'explorer les différences entre la pratique antique et la pratique moderne de l'écriture de l'histoire, en partant de la première pour la comprendre en elle-même, selon ses propres critères, et non en effectuant des comparaisons avec la seconde : une telle mise en relation peut en effet se révéler fertile, mais elle empêche trop souvent de saisir pleinement la pensée antique, car les caractéristiques modernes sont toujours le point de départ de la comparaison. Les séances sont organisées selon un principe de décloisonnement disciplinaire et d'espace de discussion entre jeunes chercheurs et chercheurs aguerris.