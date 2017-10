Annonce

Séminaire coordonné par Fabrice Argounès (Université de Rouen-ESPE / EHGO Paris), Hélène Blais (IHMC / ENS) et Pierre Singaravélou (CHAC / Paris 1 Panthéon Sorbonne).

Ce séminaire se réunira une fois par mois, le jeudi (et non plus le mardi) dans différents lieux, à l’ENS, à l’Institut de Géographie ou au Musée Guimet, de 18 h 30 à 20 h

L’émergence spectaculaire de l’Asie sur la scène internationale et son rôle moteur dans la mondialisation actuelle sont à l’origine de nouvelles réflexions sur cette région et sur ses interactions avec le reste du monde.

Le séminaire « Le Monde vu d’Asie : histoire et pratiques cartographiques dans les mondes asiatiques » s’inscrit dans cette perspective et plus précisément dans l’entreprise de décentrement de l’histoire du monde. Il entend participer pleinement à l’écriture collective d’une nouvelle histoire de l’Asie et du monde et promouvoir la recherche historique et épistémologique sur les pratiques cartographiques et les savoirs géographiques, qui contribuent à la construction des discours locaux, nationaux, régionaux ou mondiaux en Asie.

Les cartes et objets spatiaux révèlent les processus différenciés de construction des représentations et identités asiatiques. Ils permettent notamment d’appréhender les différents univers socioculturels des pays d’Asie et leurs rapports avec l’Europe et le reste du monde. Ils témoignent en outre de l’élargissement progressif des horizons de la géographie asiatique et de l’influence croisée des cartographes asiatiques et européens. Ces représentations cartographiques donnent également à voir le développement des royaumes et des empires, leurs ambitions politiques et stratégiques, jusqu’au temps présent, par la représentation des frontières et des mondes extérieurs. Ce séminaire se concentre sur les cartographies asiatiques durant les périodes moderne et contemporaine. Nous prendrons en compte l’ensemble des outils cartographiques et cosmographiques produits dans les mondes asiatiques, depuis la Chine, le Japon et la Corée, dont les corpus sont désormais bien connus, jusqu’au monde indien, en passant par l’Asie du Sud-Est, où les documents cartographiques sont moins nombreux. Ce séminaire s’inscrit plus largement dans un programme de recherche, interdisciplinaire et international, qui vise à mettre en valeur les collections cartographiques asiatiques en Europe et à écrire une histoire de la construction des représentations asiatiques du monde.

Connaissance et Cartographie de l’Océan indien

Jeudi 12 octobre 2017, 18 h 30 – 20 h

Emmanuelle Vagnon et Eric Vallet (Université paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Salle 235C

École Normale Supérieure

29, rue d’Ulm, Paris 5e

Lire l’avenir dans les cartes. Transformation cartographiques au Japon au prisme de la menace russe ( xviii e – xix e)

Jeudi 23 novembre 2017, 18 h 30 – 20 h

Noémie Godefroy (CEJ – INALCO)

Salle 235C

École Normale Supérieure

29, rue d’Ulm, Paris, 5e

La cartographie persane et les frontières de la Perse

Jeudi 21 décembre 2017, 18 h 30 – 20 h

Daniel Folliard (Paris Ouest)

Salle 235C

École Normale Supérieure

29, rue d’Ulm, Paris 5e

