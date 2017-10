Annonce

Argumentaire

En 2017, le colloque annuel du Comité d'Histoire Régionale, service de la Région Grand Est, est consacré à l'« Histoire et patrimoine textile dans le Grand Est (Antiquité- XXIe s) » et se déroulera les 30 novembre, 1er et le 2 décembre 2017, sur les deux versants du massif vosgien.

Objet utilitaire mais également d'apparat, le textile se caractérise par l'ancienneté de sa mise au point, la persistance de sa production, la place sans cesse renouvelée qu'il occupe dans nos sociétés successives.

Cette activité économique a fortement et anciennement marqué certains territoires, particulièrement en France qui est, au début du XXe siècle, le 2e producteur mondial. La tradition textile est forte dans les trois territoires qui composent la nouvelle région Grand Est comme le rappellent lieux de médiations d'une part et entreprises industrielles d'autre part.

Les 21 communications aborderont ce thème sur la longue durée, depuis l’Antiquité renseignée par les sources archéologiques jusqu’aux enjeux actuels autour du textile, tant du point de vue industriel que patrimonial. Techniques de production, organisation sociale et urbaine, commerce, pratiques vestimentaires seront autant de thèmes abordés par le panels d’intervenants réunis, professionnels de la recherche, de la conservation, de la restauration ou de la médiation.

Inscription

Entrée gratuite (sur inscription). Repas libres.

Vous trouverez en pièce jointe le formulaire d’inscription.

Visites guidées

Des visites guidées de l’écomusée du textile et de la chaufferie sont proposées les jeudi et vendredi soirs (sur inscription).

Jeudi 30 novembre | 14h00-17h30 – Ecomusée du textile à Husseren-Wesserling (68)

Vendredi 1er décembre | 9h15-17h30 – Ecomusée du textile à Husseren-Wesserling (68)

samedi 2 décembre | 9h15-17h30 – Casino à Bussang (88)

Inscriptions auprès du Comité d'Histoire Régionale avant le 22 novembre :

03 87 31 81 45 | chr@grandest.fr

Programme

Jeudi 30 novembre

Ecomusée du textile - Parc de Wesserling | Husseren-Wesserling (68)

14h00 : Accueil du public

14h15 : Introduction : Laurent Jalabert, Président du Conseil scientifique du comité d’Histoire régionale

Session 1 | Des pratiques textiles révélées par l'archéologie

14h30 : Le textile dans le rituel funéraire du premier âge du Fer. L'apport exceptionnel de quelques découvertes anciennes conservées au Musée historique de Haguenau, Fabienne MEDARD, docteur en Archéologie | UMR 7044 – CNRS-Université de Strasbourg, Émilie DEMONGIN , régisseur pour les collections archéologiques |Musée historique de Haguenau

docteur en Archéologie | UMR 7044 – CNRS-Université de Strasbourg, , régisseur pour les collections archéologiques |Musée historique de Haguenau 15h00 : Transformer la fibre végétale et produire du fil à la fin du Haut Empire : le cas de la villa de Grigy à Metz, Gaël BRKOJEWITSCH, docteur en archéologie | attaché de conservation de patrimoine – Metz Métropole

15h30 : Questions et pause

16h00 : Une archéologie de la filière textile chez les Trévires et leurs voisins à partir de la documentation funéraire (iie s. av. J.-C. - iie s. ap. J.-C.), Jenny KAURIN , conservateur du patrimoine –- Service Régional de l’Archéologie DRAC Centre-Val de Loire | Docteur en archéologie | Chercheur UMR 6298 ArTeHiS – CNRS-Université de Bourgogne

, conservateur du patrimoine –- Service Régional de l’Archéologie DRAC Centre-Val de Loire | Docteur en archéologie | Chercheur UMR 6298 ArTeHiS – CNRS-Université de Bourgogne 16h30 : L'artisanat textile dans la cité des Rèmes (ier - ive s.) François LEFEVRE, professeur en retraite | Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la Marne, Michel CHOSSENOT, maître de conférences honoraire | EA 3795 GEGENAA – Université de Reims Champagne-Ardenne

17h00 : Questions

17h15 : Visite du musée de Wesserling (1h)

Vendredi 1er décembre

Session 2 | Production et pratiques vestimentaires

9h15 : Accueil du public

Président de séance : Gérard Giuliato, professeur émérite en archéologie médiévale | EA 1132 Hiscant-MA – Université de Lorraine

9h30 : Tissus et couleurs dans les vêtements liturgiques en Alsace, Moyen Âge et époque moderne (jusqu’à la guerre de Trente ans) Benoît JORDAN , archiviste-paléographe, docteur en Histoire | EA 7347 HISTARA – École Pratique des Hautes Études

, archiviste-paléographe, docteur en Histoire | EA 7347 HISTARA – École Pratique des Hautes Études 10h00 : Servir, vivre et paraître : l'habillement des professions médicales de l'hôpital militaire de Strasbourg à travers leurs inventaires après décès au xviiie siècle, Paul-André HAVÉ, docteur en Histoire, agrégé d'Histoire-géographie | Membre associé de l’EA 3400 ARCHE – Université de Strasbourg

10h30 : Questions et pause

11h00 : Wautrin Jenin, tailleur et valet de chambre de René II (1473-1508) Jean-Christophe BLANCHARD, docteur en Histoire, ingénieur d'études | EA 3945 CRULH – Université de Lorraine

Focus : Territoire et industrie

11H30 : Que reste-t-il de l'industrie textile du Massif des Vosges - 10 ans après ? Territoires et paysages d'une activité industrielle recomposée, Simon EDELBLUTTE, professeur des Universités en Géographie |EA 7304 LOTERR – Université de Lorraine

12h00 : Questions

12h15 : Déjeuner

Session 3 | Production, commerce et échanges

14h00 : Discours de Pascal Mangin , président de la commission Culture – Région Grand Est

, président de la commission Culture – Région Grand Est 14h30 : Le drap de Châlons-en-Champagne, un produit de qualité (xiie - xve s.) Sylvette GUILBERT , maître de conférences honoraire en histoire médiévale | Université de Reims Champagne-Ardenne

, maître de conférences honoraire en histoire médiévale | Université de Reims Champagne-Ardenne 15h00 : Les draperies de la Lorraine du Nord. Approvisionnement, organisation, commercialisation (xiiie-xviie s.) Jean-Marie YANTE , professeur émérite | Université catholique de Louvain

, professeur émérite | Université catholique de Louvain 15h30 : Questions et pause

16h00 : L'impression sur tissu à Mulhouse au xviiie siècle : une affaire suisse, Bernard JACQUÉ , docteur en Histoire, agrégé d’histoire | EA 3436 CRESAT – Université de Haute-Alsace |Président de la Société d'Histoire et de Géographie de Mulhouse

, docteur en Histoire, agrégé d’histoire | EA 3436 CRESAT – Université de Haute-Alsace |Président de la Société d'Histoire et de Géographie de Mulhouse 16h30 : Les expositions internationales : une vitrine pour le textile vosgien (1900-1937), Philippe ALEXANDRE, professeur en études germaniques | EA 1103 CEGIL – Université de Lorraine

17h00 : Questions

17h15 : Visites guidées (1h - différente de la veille)

Samedi 2 décembre

Casino de Bussang (88)

09h15 : Accueil du public

Session 4 : Lieux de production, main-d'œuvre et mutations paysagères des territoires textiles

Président de séance : Pascal Raggi, maître de conférence en histoire contemporaine |EA 3945 CRULH - Université de Lorraine

9h30 : Les ouvriers du textile dans les Hautes-Vosges dans la seconde partie du xxe siècle , Arnaud MUNSCH , enseignant certifié en Histoire-Géographie

, , enseignant certifié en Histoire-Géographie 10h00 : « Mon métier à tisser, mon coin de paradis ». Le tissage à domicile autour de Sainte-Marie-aux-Mines jusqu’en 1950 : perspective européenne sur une expérience oubliée , Ségolène PLYER , maîtresse de conférences | EA 3400 ARCHE – Université de Strasbourg

, , maîtresse de conférences | EA 3400 ARCHE – Université de Strasbourg 10h30 : Questions et pause

11h00 : La transformation du paysage des vallées vosgiennes du Haut-Rhin sous l’effet de l’industrialisation textile, Frank SCHWARZ , chercheur en patrimoine industriel |Inventaire Général du Patrimoine Culturel d’Alsace – Région Grand Est

, chercheur en patrimoine industriel |Inventaire Général du Patrimoine Culturel d’Alsace – Région Grand Est 11h30 : Le « village-usine » de Kichompré : un exemple de patrimoine industriel vivant, Julien GINGEMBRE , docteur en géographie | EA 7304 LOTERR – Université de Lorraine

, docteur en géographie | EA 7304 LOTERR – Université de Lorraine 12h00 : Questions

12h15 : Déjeuner

Session 5 : Avenirs textiles : Entre industriel et patrimoine

14h00 : Une histoire de fil, entre industrie et patrimoine : le cas de l'entreprise DMC, Eliane MICHELON , directrice des Archives de Mulhouse

, directrice des Archives de Mulhouse 14h30 : Au cœur des musées d'Alsace : pour une meilleure gestion des collections textiles et une étude renouvelée des costumes alsaciens traditionnels, Mathilde HUMBERT , Attachée de conservation | Musées de Haguenau, Nelly KOEBEL , Agent du patrimoine en charge des collections alsaciennes | Musées de Haguenau Adjoint du patrimoine de 1ère classe, Anne WOLFF, Historienne spécialiste des costumes d'Alsace, gérante de la Maison Bossert à Strasbourg

, Attachée de conservation | Musées de Haguenau, , Agent du patrimoine en charge des collections alsaciennes | Musées de Haguenau Adjoint du patrimoine de 1ère classe, Historienne spécialiste des costumes d'Alsace, gérante de la Maison Bossert à Strasbourg 15h00 : La restauration et le soclage d'une mitre attribuée à Dom Rocourt, dernier abbé de Clairvaux : un exemple de valorisation d'une pièce d'ornement liturgique, Nathalie SCHLUCK, restauratrice du patrimoine | Master Conservation-Restauration des Biens Culturels – Paris 1, Panthéon-Sorbonne | Fondation Abegg

15h30 : Questions et pause

16h00 : Le patrimoine du textile dans les marges du Grand Est (Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube). Un bilan et des perspectives de recherche, Gracia DOREL-FERRÉ , agrégée et docteur en Histoire – LLSETI Université de Savoie-Mont Blanc | Présidente de l’Association pour le Patrimoine Industriel de Champagne-Ardenne

, agrégée et docteur en Histoire – LLSETI Université de Savoie-Mont Blanc | Présidente de l’Association pour le Patrimoine Industriel de Champagne-Ardenne 16h30 : La valorisation du patrimoine industriel à travers le prisme du réseau Villes et Pays d'art et d'histoire : un laboratoire de nouvelles pratiques en médiation culturelle Cécile MODANESE, animatrice de l'architecture et du patrimoine – Communauté de Communes de la Région de Guebwiller | Doctorante à l'Université de Haute-Alsace

17h00 : Questions

17h15 : Conclusions