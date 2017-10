Annonce

Présentation

Ces journées d'étude, organisées par Manuela Martini (Université Lyon2) et par Anne Montenach (Université Aix-Marseille), s'inscrivent dans le programme de recherche Time-Us, porté par l'ANR. Le projet Time-Us a pour but de reconstituer les rémunérations et les budgets temps des femmes et des hommes travaillant dans le textile pour quatre régions industrielles françaises (Lille, Paris, Lyon, Marseille) dans une perspective européenne et de longue durée (XVIIème-XXème siècle), en réunissant en une seule équipe pluridisciplinaire des historiens des techniques, de l’économie et du travail, des spécialistes dans le traitement automatique des langues (TAL) et des sociologues spécialistes des monographies de famille. Ces journées d'étude, qui se tiendront à Aix-en-Provence, sont les secondes rencontres scientifiques organisées dans le cadre de ce projet, et mettent l'accent sur la question des sources mobilisées et sur leurs méthode de traitement.

Programme

Jeudi 19 octobre après-midi :

séance de travail avec les étudiants de Master (codage)

Vendredi 20 octobre

Matin 9h30h-12h30

Mot d’accueil : Xavier Daumalin, Directeur de l’UMR 7303 TELEMME

Introduction : Manuela Martini (Université Lyon 2-LARHRA)

Peter Scholliers (Vrije Universiteit Brussel), A Gender Wage Gap in Cotton Weaving? The Voorman Mill in Ghent, c. 1900

(10h15-10h45) Pause-café

Session 1 : modératrice Anne Montenach (Aix-Marseille Université -TELEMME)

Maria Ågren (University of Uppsala), The Uses and Usefulness of Language Technology to the Gender and Work Project

Eva Pettersson (University of Uppsala), Automatic Extraction of Verb Phrases Describing Work from Early Modern Swedish Text

Ouvre la discussion : Éric de La Clergerie (INRIA-Almanach)

12h30-14h : Déjeuner-buffet à la MMSH

Après-midi 14h-17h30

Session 2 : modérateur Olivier Raveux (TELEMME, CNRS)

Jane Humphries (All Souls College, University of Oxford) et Benjamin Schneider (Merton College, University of Oxford), Spinning the Industrial Revolution

Carmen Sarasúa (Universidad Autonoma de Barcelona), Remuneration and Working Time of Men and Women Textile Workers in Eighteenth-century Spain: Methodological Problems

(15h30-16h) Pause-café

Sophie McGeevor (The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, University of Cambridge), Imputing Wages for Housework Using the Household Monographs of Frédéric Le Play

Ouvre la discussion : Claire Lemercier (CSO-SciencesPo CNRS, Paris)

Samedi 21 octobre

Matin 9h-13h

Session 3 : modérateur Matthieu de Oliveira (Université de Lille 3-IRHIS)

Amy L. Erickson (The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, University of Cambridge), Fans and Fanny Burney: Hidden Manufacturing in Eighteenth-century London

Tabitha Baker (University of Warwick), Re-assessing Women’s Work: Evidence from the Professional Embroidery Trade of Eighteenth-century France

(10h30-11h) Pause-café

Malin Nilsson (University of Gothenburg), Seasonal Variation in Time Allocated to Textile Industrial Homework: Evidence from the Swedish Industrialization

Ouvre la discussion : Anaïs Albert (Université Paris Diderot-Paris 7-ICT)

13h : Déjeuner-buffet à la MMSH