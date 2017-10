OK Computer, vingt ans après

Annonce

L’année 2017 marque le vingtième anniversaire de la parution d’ OK Computer, le troisième album du groupe de rock britannique Radiohead. Encensé par la critique, l’album captive le public rock dans le monde entier, et particulièrement au Royaume-Uni, et continue d’être vu aujourd’hui comme l’un des plus grands albums de rock de la période contemporaine. Prenant à rebours les courants musicaux en vogue de l’époque, loin des canons du genre pop-rock traditionnel, OK Computer demeure un album ambitieux et complexe dont les textes révèlent un penchant pour une chronique sociale à des lieues du message positif du phénomène Cool Britannia en vogue au milieu des années 1990. Suite à une journée d’étude organisée à l’Université Rennes 2 en mai 2017, une publication est à présent envisagée autour de l’héritage musical, culturel et politique de cet album à l’occasion d’un numéro qui y sera consacré en 2018 dans la Revue LISA ( https://lisa.revues.org/ ). En suivant l’approche pluridisciplinaire de rigueur dans le champ des études de la musique populaire, l’oeuvre de Radiohead peut être appréhendée via plusieurs prismes méthodologiques: la musicologie, la sociologie, l’histoire de l’art, les sciences politiques, la littérature, les cultural studies, ou encore l’économie. Quelques pistes de réflexion (non exhaustives) sont proposées ci-dessous:

Argument

OK Computer, Radiohead’s third album, has captivated many rock music fans worldwide and continues to this day to feature in the music press’s lists of the best rock albums of all times. A complex, at times experimental, album, OK Computer stood at odds with the dominating trends in mid-to-late 1990s British music and culture, especially Britpop, and the album’s bleak, subversive lyrics provided a sharp contrast with the features of the Cool Britannia phenomenon.



Following a symposium held at Rennes 2 University last may, further contributions (in English or French) are now sought in order to publish a wide-ranging collection of articles appraising OK Computer’s musical, cultural and political legacy twenty years after its release. The peer-reviewed collection will be published in a special issue of the LISA e-journal (https://lisa.revues.org/?lang=en) in 2018.

The aim of this publication is to bring together contributions from scholars who wish to confront Radiohead’s work with their own disciplinary methodologies, including (but not limited to) musicology, sociology, art history, political science, literature, cultural studies or even economics. Potential topics may include:

The literary, philosophical, artistic concepts which may have influenced Radiohead during the album’s recording;

The use of visual arts as a way to convey and deepen the album’s socio-political message (e.g. the use of video clips and the album’s and singles’ cover art);

OK Computer’s appraisal and reception by fans and critics;

OK Computer’s impact on the evolution of contemporary British rock music;

The way Radiohead have reacted and adapted to the overhaul of the music industry and consumption mechanisms since the late 1990s

Submission guidelines

Abstracts (400 words maximum) and short biographical notes should be sent to Guillaume Clément ( prof.guillaume.clement@gmail.com ) and David Haigron ( david.haigron@univ-rennes2.fr )

by 15 December 2017.

Selected authors will be notified quickly thereafter and final papers should be submitted by April 1st, 2018.

Scientific Committee