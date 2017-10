Annonce

Quarto Convegno Internazionale del Centro Studi SEA e della rivista «Ammentu – Bollettino Storico e Archivistico del Mediterraneo e delle Americhe» nel 20° anniversario della fondazione dell’Associazione

Iglesias (Provincia del Sud Sardegna - Italia), 26-27 aprile 2018

Sessione I Chiesa e società nelle aree europee dell’impero di Spagna e Portogallo e nell’America spagnola e portoghese in età moderna e contemporanea

Presentazione

Il rapporto Chiesa e società nelle aree europee degli Imperi di Spagna e Portogallo e nell’America spagnola e portoghese intende gettare uno sguardo sullo sviluppo e sulle caratteristiche di questo variegato rapporto tanto nel Vecchio quanto nel Nuovo mondo. Particolare attenzione sarà attribuita alle fonti documentarie inedite o poco studiate in grado di aiutarci ad aprire nuovi percorsi di ricerca per capire la funzione pastorale ed evangelizzatrice della Chiesa, ma anche le luci e le ombre di un clero non sempre orientato al bene dei poveri. Sarà importante analizzare come la Chiesa, attraverso le sue strutture, si sia organizzata e radicata nella società sia in Europa sia in America Latina.

Coordinatori

Giampaolo Atzei (Centro Studi SEA – Villacidro - Italia)

Carolina Cabezas Cáceres (Rivista «Ciencias de la Documentación» - Cile)

Manuela Garau (Centro Studi SEA – Villacidro – Italia)

Modalità di partecipazione

Mail a cui inviare le proposte

giampatzei@inwind.it

carolinacabezascaceres@gmail.com

mnla@tiscali.it

Oggetto della mail: Centro Studi SEA 1

Numero dei partecipanti: massimo 8 relatori

Ogni relazione avrà un tempo massimo di 20 minuti

Lingue: sono accettate le lingue ufficiali del Centro Studi SEA e della rivista «Ammentu» (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, catalano e sardo).

Le questioni che potranno essere trattate sono le seguenti:

Visite pastorali;

I rapporti tra chiesa e società;

I Monti di pietà;

La compagnia di Gesù e altri Ordini religiosi;

Le Riduzioni gesuite in Argentina, Brasile e Paraguay;

Collezioni e fondi documentari sulla Chiesa e sull’attività degli Ordini religiosi presenti in America Latina;

Profili di santi, religiosi e sacerdoti;

I rapporti del clero con le popolazioni indigene

Le proposte, di minimo ½ pagina e massimo 1 pagina, dovranno essere accompagnate da un breve cv (max. 15 linee: posizione accademica o istituzionale, ambiti di ricerca, ultime due pubblicazioni).

La proposta di relazione al congresso dovrà pervenire all’indirizzo e-mail dei coordinatori della prima sessione entro il 5 dicembre 2017.

Sessione II. Nuovi studi e ricerche d’archivio sull’emigrazione dal bacino del mediterraneo all’america latina nei secoli xix e xx

Presentazione

Nel corso della seconda sessione si intende approfondire, attraverso la presentazione di studi inediti o ancora in corso, il tema dell’emigrazione europea in America Latina, con uno sguardo ai flussi mediterranei, inclusi quelli insulari, che si sono diretti in America Latina tra l’Ottocento e il Novecento. Sarà data particolare attenzione allo studio di archivi e fondi archivistici, di natura pubblica e privata, che aiutino a ricostruire e a interpretare meglio i flussi migratori europei nel Nuovo Continente. Si analizzeranno i percorsi e le reti migratorie, le dinamiche socio-economiche dei processi migratori, i modelli dell’emigrazione mediterranea insulare, con un’attenzione particolare all’analisi dei testi letterari, delle canzoni, delle lettere, dei documenti e dei giornali prodotti nelle lingue minoritarie degli emigrati dell’area mediterranea in America Latina, come il catalano, il sardo e il corso per citare quelle più diffuse. Saranno presi in considerazione, inoltre, i tratti culturali e le forme di ibridazione culturale delle comunità europee che hanno messo radici nei paesi latino-americani.

Coordinatori

Annamaria Baldussi (Università di Cagliari - Italia)

Martino Contu (Centro Studi SEA – Villacidro – Italia)

Cristina Secci (Università di Cagliari - Italia)

Mail a cui inviare le proposte

baldussi@unica.it

contu.martino@tiscali.it

mcristinasecci@yahoo.it

Oggetto della mail: Centro Studi SEA 2

Numero dei partecipanti: massimo 8 relatori

Ogni relazione avrà un tempo massimo di 20 minuti

Lingue: sono accettate le lingue ufficiali del Centro Studi SEA e della rivista «Ammentu» (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, catalano e sardo).

Le questioni che potranno essere trattate sono le seguenti:

Lo studio di fondi documentari custoditi presso archivi pubblici e privati sul fenomeno migratorio;

Percorsi, reti migratorie e biografie;

L’analisi di testi letterari, canzoni, documenti e giornali nelle lingue minoritarie degli emigrati del bacino del Mediterraneo in America Latina;

Le dinamiche socio-economiche dei processi migratori;

I tratti culturali degli emigrati europei nel Nuovo Mondo;

Modelli e caratteristiche dell’emigrazione mediterranea insulare.

Le proposte, di minimo ½ pagina e massimo 1 pagina, dovranno essere accompagnate da un breve cv (max. 15 linee: posizione accademica o istituzionale, ambiti di ricerca, ultime due pubblicazioni).

La proposta di relazione al congresso dovrà pervenire all’indirizzo e-mail dei coordinatori della seconda sessione entro il 5 dicembre 2017.