Anticiper, prévoir, prédire en psychiatrie : enjeux éthiques

Annonce

Argumentaire

Anticiper, prévoir, prédire sont des thématiques qui parcourent l’histoire de l’humanité ; elles jalonnent la vie quotidienne, le champ des sciences, les pratiques de la médecine et de la psychiatrie. Dans un temps perpétuellement fuyant où le présent est chargé du passé comme du futur, que recouvrent ces concepts et quels en sont leurs différents usages sur le plan historique et dans la société contemporaine ?

Expliciter le cadre et le déroulement du soin a un effet rassurant, une perspective se dessine et aide à redonner une temporalité au regard du temps accéléré ou figé. Mais le projet de soin peut être aussi porteur de détermination, de prédiction, de prophétie. Faut-il empêcher l’imprévisible et l’incertain qui sont inhérents à l’action et aux choix auxquels le patient doit-être confronté ? Programmes, protocoles s’opposent parfois à la créativité et aux capacités d’initiative. Ainsi l’anticipation devrait proposer exploration plus que planification. Mais que penser de procédures innovantes - telles les directives anticipées qui permettent à un patient d’exprimer à l’avance ses volontés concernant sa prise en charge future - ou de nouveaux modèles d’envisager la santé et le soin (médecine prédictive) ? Quelles sont les relations entre art, improvisation et anticipation ?

Pourtant, face à l’éventuel danger à trop anticiper, à trop prévoir, et finalement, tendre à limiter le futur davantage qu’à le construire, il est légitime de prévoir et prévenir les évolutions préjudiciables. Les soignants sont dès lors confrontés à des dilemmes éthiques. Doit-on prédire une maladie si on ne connait pas de traitement curatif ni même de mesures de prévention à cette pathologie ? Dans la mesure où le diagnostic a une connotation pronostique, poser un diagnostic à l’adolescence n’engage-t-il pas quelque chose de l’avenir ? Comment agir face à l’extrême difficulté d’évaluation et de prédictivité du risque suicidaire ?

Nous voulons interroger en quoi la prévision et l’anticipation participent d’une organisation pertinente de la prévention, du soin et de l’autonomisation du patient, ou, au contraire, d’une limitation de ses possibilités évolutives, et de celles de son entourage familial et soignant.

La vocation de ce colloque est d’inviter à une réflexion multidisciplinaire visant à éclairer les enjeux éthiques de l’anticipation, de la prévision et de la prédiction dans l’orientation de nos choix thérapeutiques tant au niveau de la clinique singulière que des actions institutionnelles et sociétales.

Programme

09h00 : Allocutions d’ouverture

Jean-Robert HARLÉ Professeur de Médecine Interne

Professeur de Médecine Interne Nicole CANO Psychiatre

09h10 : Exposé introductif : Anticiper, prévoir, prédire : approche philosophique, Margaux ILLY Doctorante en Philosophie

Président de séance : Christian VÉDIE Psychiatre

09h30 : La prédiction : ses avatars historiques et ses critiques philosophiques, Pierre LE COZ Professeur de Philosophie

Professeur de Philosophie 09h50 : La prédiction juridique de la récidive, Jean-Baptiste PERRIER Professeur de Droit privé et de Sciences Criminelles

Professeur de Droit privé et de Sciences Criminelles 10h10 : Discussion

10h40 : Pause café

Président de séance : Jean-Robert HARLÉ Professeur de Médecine Interne

11h10 : Biomarqueurs en psychiatrie : espoir et limite d’un projet de médecine personnalisé, Raoul BELZEAUX Psychiatre

Psychiatre 11h30 : Prédire n’est pas expliquer : réflexions psychosociales sur la mesure et l’expérience vécue des malades, Lionel DANY Professeur de Psychologie Sociale

Professeur de Psychologie Sociale 11h50 : Danse Improvisation : Crise et langage de raison - Projets BANDITS, un marathon d’improvisation à Valvert, Robin DECOURCY Artiste contemporain, Chorégraphe et Performer

12h10 : Discussion

12h40 : Déjeuner libre

Président de séance : Laurence HÉRAULT Professeur d’Anthropologie

14h30 : Évaluation du risque suicidaire : enjeux éthiques d’une impossible prévision, Jean-Marc HENRY Psychiatre

Psychiatre 14h50 : Application de directives anticipées en psychiatrie, Magali PONTIER Psychiatre 15h10 : Discussion

Président de séance : Frédéric PAUL Psychiatre