Annonce

Présentation

Ce séminaire explore la vie intellectuelle en France et en Europe aux xixe et xxe siècles à partir d’exposés du responsable et de l’invitation de chercheurs travaillant sur les thèmes similaires. Il s’agit de combiner approches structurelles et globales avec des focalisations sur des figures ou des épisodes marquants. On essaiera aussi de faire converger approche historique, littéraire, et sociologique dans une démarche comparative renouvelée. Le séminaire entend prolonger les acquis de l’ouvrage collectif la vie intellectuelle en France (Seuil, 2016) et de la synthèse de C. Charle la dérégulation culturelle, essai d’histoire des cultures en Europe (PUF, 2015) alors que l’actualité historiographique propose de multiples ouvertures similaires.

Programme

Séminaire de Master 2 et de doctorat

Le mardi, une semaine sur deux, de 17 h 30 à 19 h 30.

Séances de lecture : ouvrages proposés en rapport avec le thème du séminaire



Sophie Coeuré, Pierre Pascal, la Russie entre christianisme et communisme, Lausanne, Editions Noir sur blanc, 2014.

Jean Solchany, Comprendre le nazisme dans l’Allemagne des années zéro (1945-49), PUF, 1997.

Philippe Mary, la Nouvelle Vague et le cinéma d’auteur, socio-analyse d’une révolution artistique, Seuil, 2006.

Michela Passini, la fabrique de l’art national. Le nationalisme et l’histoire de l’art en France et en Allemagne 1870-1933, Paris, Editions de la maison des sciences de l’homme, 2012.

Michel Vovelle, La bataille du bicentenaire de la Révolution française, Paris, La Découverte, 2017.

Orientation bibliographique pour les séances, lecture libres conseillées

Pierre Bourdieu, Homo academicus, Paris, Minuit, 1984.

Christophe Charle, Laurent Jeanpierre (dir.), La vie intellectuelle en France xix e - xxi e siècle, Le Seuil, 2 vol, 2016.

- siècle, Le Seuil, 2 vol, 2016. Christophe Charle, Jürgen Schriewer, Peter Wagner (eds), Transnational intellectual networks. Forms of academic knowledge and the search for cultural identities, Francfort, Campus, 2004.

Christophe Charle, « Le Collège de France », in Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, II. La Nation, volume 3, Paris, Gallimard, 1986, pp. 389-424.

Norbert Elias, Les Allemands Luttes de pouvoir et développement de l'habitus aux xix e et xxi e siècles Traduit par : Marc Joly et Marc de Launay, Le Seuil, 2017.

e et e siècles Traduit par : Marc Joly et Marc de Launay, Le Seuil, 2017. Wolf Feuerhahn (dir.), La politique des chaires au Collège de France, Paris Collège de France, Belles Lettres, 2017.

Samuel Moyn, Andrew Sartori (eds), Global Intellectual History, New York, Columbia U.P., 2015.

Pissarro à Eragny, catalogue de l’exposition du Musée du Luxembourg, 2017.

Clara Royer, Imre Kertész : « l’histoire de mes morts », Arles, Actes Sud, 2017.

Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde au xix e siècle, Paris, Fayard, 2017.

Séances

Introduction générale : la vie intellectuelle en France et en Europe bilan historiographique et vue d’ensemble

Mardi 3 octobre 2017, 17 h 30 – 19 h 30

Christophe Charle

À propos de trois tentatives d’histoire mondiale :

Histoire du monde au xix e siècle,

e siècle, Global intellectual history,

Transnational intellectual Networks.

Pissarro (1830-1903), art et anarchie, le peintre comme figure intellectuelle paradoxale

Mardi 17 octobre 2017, 17 h 30 – 19 h 30

Christophe Charle

Séance de lectures (1)

Mardi 7 novembre 2017, 17 h 30 – 19 h 30