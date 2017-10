Associations : innovations ou chimères démocratiques ?

Cette journée d’étude viendra questionner le rôle, la place, le fonctionnement des associations dans un contexte de renouveau démocratique via des tables rondes participatives et des ateliers surprenants. Ouverte aux chercheur-ses, professionnel-les, militant-es associatif-ves et simples curieux-ses, elle vise à croiser les regards sur les pratiques actuelles des associations et à imaginer des solutions aux problèmes de gouvernance.

En parallèle d’un développement de la démocratie participative à caractère institutionnel, les initiatives citoyennes se multiplient. Les associations constituent l’une des figures de cette “société civile” qui réinvente la démocratie. Elles en sont même parfois le symbole et sont alors soumises à une exigence démocratique parfois difficile à satisfaire. Nombre d’associations sont par ailleurs fragilisées par le tournant entrepreneurial des politiques publiques, et le terme d’innovation démocratique est alors convoqué comme une solution miracle, bien qu’il recouvre des conceptions et des pratiques divergentes. Monstre composite qui ne dit pas son nom ou horizon de la gouvernance associative, l’innovation démocratique suscite autant de méfiance que d’adhésion. Cette journée d’étude viendra questionner le rôle, la place, le fonctionnement des associations dans un contexte de renouveau démocratique. Ouverte aux chercheurses, professionnel-le-s, militant-e-s associatif-ve-s et simples curieux-se-s, elle vise à croiser les regards sur les pratiques actuelles des associations et à imaginer des solutions aux problèmes de gouvernance.

Participation gratuite Repas (PAF) : 9,5 € (entrée / plat / dessert par un traiteur issu de l’économie sociale et solidaire)

Participation associative Paris-Lille : suivez le match en direct

Vous pensez que les jeunes s’engagent de moins en moins ? Que le bénévolat ne concerne que les personnes retraitées ? Ou que toutes les villes de France se valent du point de vue associatif ? Si vous avez répondu oui à une seule de ces questions, venez confronter vos points de vue et débattre des travaux menés sur les territoires parisiens et lillois.

Atelier animé par Thomas Lauwers (Observatoire Régional de la Vie Associative Hauts de France) & Mathilde Renault Tinacci (Observatoire de la vie associative parisienne à la Mairie de Paris)

Démocratie participative et associations : je t’aime, moi non plus

Participation méfiante ou boycott affirmé, entrave à la participation des habitant-e-s « ordinaires » ou victimes d’une récupération par les pouvoirs publics, les associations entretiennent avec les dispositifs participatifs un rapport ambigu. Les invité-e-s de cette table ronde partageront leurs expériences et leurs analyses.

Christine Fisset (Le Rocher Oasis des Cités et conseil citoyen de Bondy)

(Le Rocher Oasis des Cités et conseil citoyen de Bondy) Sabrina Drljevic Pierre (association ACLEFEU) - Jérémy Louis (Univ. Paris X Nanterre et FCSF)

(association ACLEFEU) - Jérémy Louis (Univ. Paris X Nanterre et FCSF) Bénédicte Madelin (Coordination Pas sans Nous)

(Coordination Pas sans Nous) Cédric Busenhard (Entraide à Tous et conseil citoyen de Noisy-le-Sec)

L’horizontalité est-elle une innovation démocratique ?

Horizontalité, autogestion, direction collégiale ou coopérative... L’idée d’un mode de délibération et de prise de décision plus égalitaire et collectif fait son chemin dans les organisations. Considérés par certaines comme particulièrement innovants, ils sont pourtant issus de traditions politiques parfois anciennes. Les invité-e-s de cette tableronde présenteront les expériences dont ils sont les témoins et les questionneront au regard du contexte actuel.

Maïté Juan (Lise-CNAM/Ifris / ex. de l’Athénéo Popular à Barcelone)

(Lise-CNAM/Ifris / ex. de l’Athénéo Popular à Barcelone) Ada Reichhart (CURAPP-UPJV / ex. de la coopérative Fonderie de la Bûche)

(CURAPP-UPJV / ex. de la coopérative Fonderie de la Bûche) Dimitri Callens (La Petite Rockette)

(La Petite Rockette) Dominique Carnot (Cyclofficine de Pantin)

La face cachée des outils numériques collaboratifs

Les outils numériques se fondent tellement dans notre routine qu’on n’en voit plus les défauts. On les croit neutres, et pourtant, ils sont porteurs d’hypothèses d’organisation du travail, de hiérarchies, d’usages préformatés. Venez (re-)prendre un peu de recul sur ces outils du quotidien avec nos invité-e-s.

Témoignages d’Astérya (Fiona Maury) sur les outils internes, Stop contrôle au faciès (TBA) sur les outils de visibilité et Cojob (Marie Grimaldi) sur les réseaux sociaux. Discutant TBA.

Ateliers et tables-rondes / Après-midi

Quand les “bénéficiaires” deviennent acteur-rice-s : participation et co-construction des savoirs

Cette table-ronde a pour objectif d’interroger de quelle manière usagere-s ou bénéficiaires peuvent devenir acteur-rice-s de la construction de services mais aussi d’éclairer la pluralité des justications données à ces démarches. Veut-on vraiment les faire participer ? Les échanges entre et avec les invité-e-s, issu-e-s de différents champs d’intervention, éclaireront cette question à la lumière de leurs expériences.

Bruna Lopes Ribeiro (Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain - EHESS)

(Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain - EHESS) Jeanne Demoulin (Ecole d’urbanisme de Paris - Lab’urba)

(Ecole d’urbanisme de Paris - Lab’urba) Brigitte Chamak (INSERM)

(INSERM) Emilie Henry (ACSBE - La Place Santé)

Des statuts qui vous ressemblent !

Pratique et concret, cet atelier offre un espace de réflexion sur les statuts de votre association afin de les mettre en perspective avec la réalité de vos pratiques et de les ré-adapter si vous le souhaitez. Atelier animé par le Carrefour des Associations Parisiennes (Mairie de Paris)

Démocratie or not démocratie ?

Améliorer son fonctionnement interne par le jeu de rôles

Inspiré des méthodes de constellation familiale et du théâtre forum d’Augusto Boal, cet atelier expérimental a pour objectif d’exposer ses problèmes de gouvernance et d’y apporter des solutions via un jeu de rôles en plusieurs étapes.

Atelier animé par Claire Heijboer (Univ. Paris Descartes - Buc Ressources) & Mathilde Renault Tinacci (Univ. Paris Descartes - Mairie de Paris)

Comment accompagner les associations qui flirtent avec l’innovation démocratique ?

... et qu’en pensent ceux et celles qui les accompagnent dans leur développement ? Le format « table ouverte » permettra d’échanger avec quatre d’entre eux-elles sur leurs constats quant aux mouvements d’innovation associative. Ils-elles partageront leurs questionnements et leurs idées pour repenser leurs propres missions.

Karine Tourné Languin (sociologue coopératrice à Coopaname)

(sociologue coopératrice à Coopaname) Cédric Baccara (responsable DLA - Accompagnement Vie Associative Ligue de l’enseignement - FOL 93)

(responsable DLA - Accompagnement Vie Associative Ligue de l’enseignement - FOL 93) Grégory Autier (directeur de l’association S3A / Maison des Associations d’Hérouville Saint Clair et coprésident du RNMA)

(directeur de l’association S3A / Maison des Associations d’Hérouville Saint Clair et coprésident du RNMA) Romain Ladent (membre bénévole de la Boite Sans Projet)

