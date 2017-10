Résumé

Ce n’est que depuis une trentaine d’années que les connaissances sur l’art flamboyant breton commencent à s’affiner. Mais il reste encore bien des lacunes à combler : si les chantiers majeurs sont désormais bien identifiés, certaines zones restent à l’écart des études ; les phénomènes de transferts artistiques sont encore imparfaitement compris pour le XVe et le début du XVIe siècle dans la région ; les rôles des commanditaires – noblesse, clergé, paroisses – et leurs relations avec les artistes et les artisans demandent encore à être précisés.