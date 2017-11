Résumé

Rubi antiqua est un programme de recherche qui propose de renouveler le regard porté sur l’archéologie et le collectionnisme franco-italien au XIXe siècle, à partir de l’exemple de Ruvo di Puglia, en Italie méridionale. Marquant l’aboutissement de quatre années de recherche, ayant confirmé le lien entre la petite ville italienne et Paris à travers le commerce d’antiques, cette rencontre conclusive a pour ambition de faire dialoguer chercheurs, universitaires et conservateurs de plusieurs pays. Seront abordés, sous différents angles, le phénomène du collectionnisme partant de Ruvo, la question des provenances archéologiques, celle des méthodes et des critères employés par les fouilles anciennes, à partir d’archives inédites et des nouvelles avancées de l’archéologie moderne.