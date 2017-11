Résumé

Le groupe des jeunes chercheurs du Groupe de recherches expérimentales sur l'acte musical (GREAM) prépare sa sixième journée d’étude, intitulée « Apports multidisciplinaires en musicologie : enjeux, interrogations et défis ». S'adressant particulièrement aux jeunes chercheurs docteurs et doctorants, elle s'interrogera sur les outils, méthodes et pensées qui provenant des sciences, apportent des éléments d'analyse et de réflexion pertinentes en musicologie.