Mobilités et itinéraires rebelles européens de l’époque moderne

Journées d’études internationales dans le cadre du séminaire « Atelier du Colonial et des Empires – ATECOLE »

Présentation

Une historiographie longtemps consacrée à la construction des États et de l’unité nationale en Occident a négligé l’ampleur et la diversité des phénomènes de résistance à l’autorité. Au-delà des épisodes révolutionnaires célébrés comme des actes fondateurs, ils ont pris en Europe des formes spécifiques et multiples. Le rapport conflictuel aux institutions politiques, ecclésiastiques, judiciaires ou sociales ne relèvent pas nécessairement de la révolte ouverte et méritent une attention égale. À l’époque moderne, il est désigné, quelles que soient son importance et sa portée, comme une rébellion, et le rebelle comme un danger absolu, mettant en cause toutes les autorités. Les actes de celui-ci sont immédiatement mis en relation avec un « naturel » et même une culture portant à la contestation.

Pour aborder cette diversité des situations, cette rencontre souhaite envisager la désobéissance au travers des acteurs. Les histoires de vies qui seront abordées ont pour objet de rendre compte des actions, des choix, des hésitations et des engagements marquant l’existence d’individus en rupture avec les autorités de leur temps. Leurs parcours seront retenus pour la diversité des situations et des itinéraires qu’ils révèlent, pour ce qu’ils nous dévoilent de l’insertion de rebelles dans des réseaux sociaux et politiques, ainsi que pour les formes de rivalités et de solidarités, occasionnelles ou durables, dont ils rendent possible l’étude.

Programme

Jeudi 2 novembre

9 h Présentation, Bertrand Haan et Gregorio Salinero

et 9 h 30 Rodrigo Hurtado de Mendoza, marqués del Zenete, virrey y rebelde (c. 1466-1523) Juan Francisco Pardo Molero et Jorge Antonio Catalá Sanz (Universidad de Valencia)

et (Universidad de Valencia) 10 h The Lonesome Road to Martyrdom : St George the New of Sofia, 1515, Rossitsa Gradeva (Institut d’études balkaniques, Sofia, Bulgarie)

(Institut d’études balkaniques, Sofia, Bulgarie) 10 h 30 Teodoro Trivulzio. Itinéraire rebelle et francophile d’un chef de guerre milanais (1522-1531), Séverin Duc (Université Paris-Sorbonne, École française de Rome)

Pause

11 h 30 Les trois vies d’Aben Humeya, xvi e - xxi e siècles, Bernard Vincent (EHESS)

- siècles, (EHESS) 12 h Itinéraire d’un enfant gâté, Thomas de Savoie-Carignan 1620-1655, Julien Alerini (Université Paris 1)

(Université Paris 1) 12 h 30 Françoise Charbonnier, une veuve lyonnaise dans la contrebande d’indiennes et la contrefaçon de marques, 1667-1718, Anne Montenach (Université d’Aix-Marseille)

Discutant : Bertrand Haan

Repas

14 h 30 José Francisco Pereira, un sorcier entre trois mondes : l’Afrique, le Brésil et le Portugal ( xviii e siècle) Laura de Mello e Sousa (Université Paris-Sorbonne)

siècle) (Université Paris-Sorbonne) 15 h Le marquis de La Case, huguenot languedocien. Analyse d’un cheminement vers la désobéissance dans la France de 1625, Adrien Aracil (Université Paris-Sorbonne)

(Université Paris-Sorbonne) 15 h 30 Imre Thököly (1657-1705), from shooting-star Hungarian rebel to Ottoman military officer, Gábor Kármán (Institut d’Histoire, Budapest ; Académie hongroise des sciences)

Pause

16 h Guillén Lombardo il ribelle, dall’Irlanda al Messico, Fabio Troncarelli (Università di Viterbo)

(Università di Viterbo) 16 h 30 A rivalry over a girl ? The rising of the Crimean nobles in 1724, Natalia Królikowska-Jedlińska (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski, Pologne)

Discutant : Radu Paun

Vendredi 3 novembre

9 h Cachamuiña, el mito de Bernardo González del Valle, un hidalgo gallego contra los franceses, 1809, Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela)

(Universidad de Santiago de Compostela) 9 h 30 Tacky and Wager : Slave Rebels in Jamaica in the Great Rebellion of 1760, Trevor Burnard (Universityof Melbourne)

(Universityof Melbourne) 10 h Francisco Peña (1540-1612), un auditeur de Rote contre le pape, Benoît Schmitz (École Normale Supérieure)

(École Normale Supérieure) 10 h 30 Cercar La Paz. Bartolina Sisa, una rebel de aymara, 1781-1782, María Dolores Gonzáles Guardiola (Universidad de Castilla La Mancha)

Discutant : Bertrand Van Ruymbeke et Bernard Vincent

11 h 30 Tomás das Quingostas : herói ou vilão ? Um rebel de no Norte de Portugal nos anos 30 de oitocentos, Alexandra Patrícia Lopes Esteves (Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho)

(Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho) 12 h Noël Béda (c.1470-1537), lèse-majesté zelo charitatis, Julien Ferrant (Université Paris-Sorbonne)

(Université Paris-Sorbonne) 12h30 Débat : Que nous apporte l’histoire biographique des rebelles ? Gregorio Salinero et Bertrand Haan

Coordination

Gregorio Salinero

Bertrand Haan

Radu Paun

Bertrand Van Ruymbeke

