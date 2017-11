Autour de Jean Aubert. L’architecte en ses livres

Résumé

L’École nationale supérieure d'architecture de Normandie a reçu en donation en 2016 la bibliothèque de l’architecte, artiste créateur et pédagogue Jean Aubert (1935-2015). Étudiant en architecture à l’École régionale d’architecture de Strasbourg, puis à l’École des Beaux-arts de Paris, il a enseigné à partir de 1969. Il fonde avec ses amis Jean-Paul Jungmann et Antoine Stinco le groupe Aérolande et développe des travaux autour de l'architecture gonflable. Il est membre du groupe Utopie. Jeanne Aubert a souhaité que la vaste bibliothèque de son époux soit cédée à un établissement en capacité d’en assurer la mise en valeur. La journée d’études a pour but de catalyser les efforts scientifiques autour de cette donation et d’explorer les constitutions de bibliothèques d’architectes ou d’architecture. Que nous disent ces ouvrages sur leur légataire, sur la profession ou encore sur le cadre pédagogique à un moment donné ?