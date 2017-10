Les populations noires en France

Annonce

Argumentaire

Depuis plusieurs années, des travaux étudient les formes de racialisation subies, ou revendiquées par certains groupes dans la société française, en particulier par les populations noires. Ils invitent également à analyser les usages sociaux de la notion de race (entendue comme un fait social et non biologique) en France et ils interrogent de façon générale la place à accorder à la « question raciale » dans l’historiographie française. Quelle histoire sociale des populations noires ces travaux permettent-ils de construire ? Dans quelle mesure, la catégorie « populations noires » est-elle pertinente et que peut-elle apporter ? Sur le plan empirique, force est de constater que les groupes susceptibles de s’inscrire dans cette catégorie sont plus ou moins bien connus. Comment dépasser la réduction de cette catégorie à des élites sociales ou militantes souvent bien étroites ?

Destiné aux étudiants de master, aux doctorants et aux chercheurs, ce séminaire est conçu comme un lieu de dialogue entre historiens, sociologues et spécialistes de science politique, entre spécialistes de la France et des chercheurs travaillant sur d’autres espaces. Les séances de l’année 2017-2018 seront consacrées aux approches et aux comparaisons transatlantiques qu’il est possible (ou non) de mobiliser pour approfondir l’histoire des populations noires en France et pour analyser les formes passées et présentes de racialisation qui se cristallisent autour d’elles.

Les Amériques ont été marquées par l’esclavage et la ségrégation raciale, mais également par des mouvements émancipateurs et par l’élaboration de concepts permettant d’analyser le racisme et de le combattre. Ces expériences et les perspectives théoriques qui les étudient sont d’autant plus incontournables pour l’histoire sociale des populations noires en France que cette histoire s’inscrit en partie dans des territoires géographiquement américains. Les approches et les comparaisons transatlantiques soulèvent pourtant de vives polémiques en France, qu’elles soient présentées comme des clés de compréhension, ou au contraire rejetées a priori. Le séminaire invitera à réfléchir à leurs apports théoriques et empiriques et à leur pertinence à partir d’exemples concrets, en histoire, en sociologie, en science politique, en droit ou en philosophie.

Contact : esibeud@univ-paris8.fr

Responsables scientifiques

Audrey Célestine (Université Lille 3),

Sarah Fila-Bakabadio (Université de Cergy-Pontoise),

Françoise Lemaire (Archives nationales),

Sylvain Pattieu (Université Paris 8),

Emmanuelle Sibeud (Université Paris 8)

Tyler Stovall (Université de Californie, Santa Cruz).

Programme

Toutes les séances ont lieu les jeudis de 15h à 18h dans la salle de conférence du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, sauf les séances du 9 et 23 novembre et du 25 janvier.

12 octobre 2017

Introduction

19 octobre 2017

Lionel Zevounou, Université Paris-Ouest Nanterre, Assimilation et Critical Race Theory

9 novembre 2017

Sylvain Mary, Audrey Célestine, Gilles Le Berre, Françoise Lemaire, Rosine Lheureux, Les problématiques liées aux fonds sur les Outre-Mers français Archives nationales, Pierrefitte sur Seine

23 novembre 2017

Caroline Rolland-Diamond, Université Paris-Ouest Nanterre, Résistance et mobilisation des Africain.e.s-Américain.e.s pour l'égalité et la justice aux XXe et XIXe siècles.

Université Paris 8, Salle G - 2

7 décembre 2017

Matthieu Renault, Université Paris 8, Pour une contre-généalogie de la race : C.L.R. James, Frantz Fanon, W.E.B. Du Bois

21 décembre 2017

Ana Lúcia Araujo, Howard University, Que peut-on apprendre du passé ? La longue histoire des demandes des réparations pour l’esclavage dans l’espace atlantique.

25 janvier 2018

Ruth Ginio, Ben Gourion University, L'armée française et la décolonisation en Afrique Occidentale Française

Université Paris 8, Salle G - 2

8 février 2018

Clémence Léobal, Université Paris-Descartes, Vivre en « pays blanc » sur le littoral guyanais : regards bushinengués sur la racialisation des personnes, des maisons et des lieux.

8 mars 2018

Sébastien Chauvin, Université de Lausanne, Race et classe dans les mouvements sociaux de l'Amérique pré-Black Lives Matter : l'exemple du community organizing.

22 mars 2018

Audrey Célestine, Université Lille III, IUF, La fabrique politique des identités ethno-raciales en France et aux Etats-Unis

5 avril 2018

Anthony Mangeon, Université de Strasbourg, La question noire au prisme de Martin Luther King, 50 ans après son assassinat

19 avril 2018

Armelle Enders, Université Paris 8, Retour à la démocratie et nouvelles approches de la question raciale au Brésil (années 1980)

3 mai 2018