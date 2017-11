Littérature(s) et culture(s) du/des Sud(s) : nouvelles perspectives

Annonce

Présentation

Le centre de recherche « Écritures » (EA 3943) de l’Université de Lorraine, le « Centre d’Études sur les Représentations : Idées, esthétique, Littérature » (EA 1337, « Configurations littéraires ») de l’Université de Strasbourg et l’unité mixte « Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité » (THALIM, UMR 7172) de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 organisent une journée doctorale consacrée aux recherches dans le domaine des Littératures et des cultures des Suds (Caraïbes, Maghreb, Afrique subsaharienne, Océan Indien…).

Disciplines concernées : lettres et sciences humaines.

Toutefois, cette journée étant associée à un séminaire doctoral consacré à l’interculturalité, organisé par l’ED Fernand Braudel à Metz le lendemain 24 février, cette dimension intéressera particulièrement les organisateurs.

Cette journée a pour objectif de permettre aux doctorants en fin de thèse et aux jeunes docteurs de présenter des résultats de recherche inédits. Le comité privilégiera les travaux innovants . Possibilité de publication ultérieure sur proposition du comité scientifique.

Conditions de soumission

Les propositions de communications (20 minutes max.) – comprenant le titre de la thèse, le nom du/des directeur(s) de recherche, l’/les universités d’appartenance, la date de la première inscription doctorale et, le cas échéant, de la soutenance, un résumé de 300 mots (hors bibliographie) – sont à adresser

avant le 30 novembre 2017

aux deux adresses suivantes : laudengadi@gmail.com ; rocio.munguia.a@gmail.com

L’hébergement et les repas sont pris en charge par les équipes organisatrices.

Cette journée doctorale aura lieu le 20 avril 2018

Organisateurs

Rocío Munguía Aguilar

Laude Ngadi Maïssa

Comité scientifique