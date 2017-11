Les mots du politique (1815-1848)

Résumé

Après l’Empire où le débat est verrouillé, les années de la Restauration et de la monarchie de Juillet voient, avec le retour du système parlementaire et la question récurrente de la liberté de la presse, à la fois un retour et une réinvention du langage politique. Le langage politique est une arme de la polémique dont on use dans la lutte entre les partis et les opinions. Mais ces mots sont également des foyers d’une réflexion politique : on s’interroge sur l’héritage de la Révolution, on repense l’exercice du pouvoir, on pose les définitions de la nation. Le langage est proprement un enjeu au creuset duquel s’élaborent et se testent de nouveaux concepts, et se redéfinissent des notions plus anciennes, et ce dans l’apprentissage de la vie publique et de la citoyenneté.