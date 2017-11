Dans l’atelier. Matières, formes et savoirs du travail artistique.

Annonce

Argumentaire

L’atelier est le lieu par excellence du travail artistique. Il est à la fois un espace matériel, une unité de vie et un creuset des formes. Pourtant, il reste souvent un monde en soi aux yeux de la tradition historiographique, c’est-à-dire une unité close sur elle-même, qui recèle le secret du travail artistique en même temps qu’il le dissimule.

Pour sa deuxième année, le séminaire propose d’ouvrir l’atelier, afin d’en décrire le fonctionnement et les transformations dans la longue durée. Comment comprendre l’omniprésence des pratiques collectives dans l’atelier au moment même où se singularisent la figure de l’artiste et la valeur de l’art ? Comment articuler savoirs des formes, expérimentations techniques et artistiques dans l’atelier ?

En confrontant l’histoire de l’art aux autres sciences sociales et à l’expertise des sciences de la conservation et de la restauration, on interrogera les formes du travail collectif, la construction de la valeur, l’élaboration et la transmission de savoirs et de savoir-faire dans les pratiques artistiques. L’atelier sera ainsi le terrain d’expérimentation pour une archéologie matérielle, visuelle et intellectuelle de l’art.

Le séminaire proposera des études de cas, menées à partir de travaux en cours, qui seront mises en perspective tout au long d’une enquête historiographique sur la notion d’atelier et les conditions de l’innovation, entre arts et savoirs, dans l’Europe médiévale et moderne.

Organisation

Séminaire organisé par Étienne Anheim (EHESS) et Charlotte Guichard (CNRS / ENS).

Contacts : charlotte.guichard@ens.fr ; etienne.anheim@ehess.fr

Programme

Séances

10 novembre 2017

Introduction. « Atelier, histoire de l’art, sciences sociales ».

24 novembre 2017

Etienne Anheim, EHESS, « L’organisation des peintres en métier urbain à Sienne au XIVe siècle ».

1er décembre

Charlotte Guichard, CNRS/ENS, « Drouais : le dernier atelier dynastique du XVIIIe siècle ? »

15 décembre 2017

Manon Castelle, Université Versailles Saint-Quentin/C2RMF, « Les techniques de fabrication de la statuaire en bronze en France entre 1540 et 1660: entre traditions techniques et pratiques d'atelier »

12 janvier 2018

Sarah Grandin, Harvard University, « Que tout se proportionne à la Grandeur du Maître » : l’échelle dans les ateliers et chantiers de Louis XIV.

26 janvier 2018

Ariane James-Sarazin, INHA, « Hyacinthe Rigaud et Cie au prisme de ses livres de comptes »

2 février 2018

Marine Schutz, Aix-Marseille Université/Université Rennes 2, « Amateurisme et sous-traitance. Formes graphiques du travail dans l’œuvre d’Andy Warhol (1956-1972) »

9 février 2018

David Prot, Atelier David Prot, « L'atelier du restaurateur, lieu de rencontre de différents acteurs du patrimoine »

9 mars 2018

Hannah Williams, Queen Mary University of London, « Mapping ». Les ateliers d'artistes à Paris: la géographie culturelle du monde de l'art au XVIIIe siècle. »

23 mars 2018

Etienne Anheim, EHESS, « Le livre de l’art de Cennino Cennini (v. 1400) ».

6 avril 2018

Laurence de Viguerie, CNRS, « Dans l’atelier. Recettes et propriétés de la matière picturale ».

4 mai 2018