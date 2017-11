Sociologie et anthropologie des corps et mobilisations

Résumé

Pour clôturer un cycle de trois années de recherche, le séminaire s'intéresse aux mobilisations collectives qui prennent le corps comme objet de revendication. Les chercheur-es invité-es s'interrogeront sur la façon dont des collectifs institutionnalisés ou non interpellent l’État et les médias à travers des mobilisations collectives, des manifestations ponctuelles ou durables, et des techniques militantes pour orienter l'organisation sociale de la transformation du corps. Ces mobilisations et mouvements sociaux portent sur les normes d’apparence, les assignations identitaires, les modes d’existence, le traitement des corps et les droits de la personne.