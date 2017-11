Les techniques digitales au Moyen Âge

Annonce

Argumentaire

Dans le contexte actuel qui voit la numérisation de nos disciplines et le développement des humanités numériques (que les anglo-saxons appellent « digital studies »), une nécessité nouvelle s'impose aux chercheur.e.s en sciences humaines et sociales d’utiliser leurs doigts dans des espaces de travail désormais largement numérisés. Les études sur ce nouvel usage des doigts dans les pratiques cognitives commencent à émerger mais ne s'inscrivent que très rarement dans la longue durée. Or étudier la dimension anthropologique de l'usage des doigts dans l'art et les pratiques cognitives au Moyen Âge permet d'historiciser une dimension centrale de l'activité humaine pour mieux comprendre les transformations de nos propres pratiques.

Penser la main du Moyen Âge à la médiévistique, de l’objet d’étude à la discipline, sera donc l'objectif de cette série de trois ateliers dont la dimension pédagogique sera renforcée par une organisation en deux temps : une première partie en matinée sera consacrée à des conférences et des discussions sur les usages de la main et des doigts au Moyen Âge ; des ateliers pratiques de présentation et utilisation des ressources digitales existantes à l'usage des étudiants de master et de doctorat se tiendront en seconde partie de journée.

En associant de la sorte recherche et formation, les ateliers mettent en avant l’importance (toujours actuelle) des questionnements médiévaux quant aux liens entre corps et connaissance en même temps qu’ils font état des innovations technologiques et méthodologiques à l’œuvre dans les différentes disciplines de la médiévistique.

Ces ateliers sont ouverts à toutes et tous.

Inscriptions

Inscriptions obligatoires pour accéder aux bâtiments ci-dessous

https://imsparis.hypotheses.org/169

Programme

Le vendredi 24 novembre 2017

Salle Picard, escalier C, 3e étage, 17 rue de la Sorbonne

14h : Conférences : Communiquer et savoir : les gestes de la main et des doigts et leurs usages cognitifs »

Alexandre Novikoff (Fordham Univ.): Digital Scholasticism: The Ars Disputandi and the “Art” of Disputation

(Fordham Univ.): Digital Scholasticism: The Ars Disputandi and the “Art” of Disputation Francesca Aceto (EHESS): Savoir sur le bout des doigts ». Jeux, mathématiques et apprentissage au Quattrocento. Quelques études de cas.

16h : Atelier « écrire sa thèse avec les outils numériques » : avec Mathilde Jourdain (Paris 1) et Franciska Heimburger (EHESS).

Le vendredi 1er décembre 2017

Salle de formation, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne

10h Conférences :« Produire avec la main : savoir-faire, recommandations, traces des pratiques »

10h: Susan Rankin (Univ. Cambridge): Writing Sound: Designing Notation

(Univ. Cambridge): Writing Sound: Designing Notation 11h: Filippo Ronconi (EHESS): Le livre en tant qu’objet social : des matières premières à la reliure. Acteur sociaux et savoir-faire

14h : Atelier : « Levez les mains du clavier »

14h : Marie Chaveneau : Main guidonnienne et chant experimental

: Main guidonnienne et chant experimental 16h15 : Maud Perez-Simon (Paris 3): Quels gestes dans les collections médiévales du Louvre? (RV à l’accueil des groupes du Louvre)

Le vendredi 8 décembre 2017

Salle du CETHA, INHA, 6 Rue des Petits Champs, 75002 Paris

9h30 : Conférences : Anthropologie et symbolique du doigt et de la main

Eric Palazzo (Univ. Poitiers): Le sens tactile dans la liturgie médiévale

(Univ. Poitiers): Le sens tactile dans la liturgie médiévale Pascal Texier (Univ. Limoges): La digitalisation médiévale du droit

11h30 : Atelier « Capusle Ngram une approche sauvage des statistiques ? » avec Pierre-Olivier Dittmar (EHESS) et Vincent Jolivet (ENC).