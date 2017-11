« Perturbation ma sœur » : Actualité de la pensée beauvoirienne

Résumé

Les études beauvoiriennes en France sont florissantes mais bénéficient paradoxalement de peu de visibilité, peut-être à cause d'un manque d'unité et de légitimité académique. Cette journée d'étude interdisciplinaire réunit donc des chercheuses afin de dresser un panorama du champ en France à la veille des 110 ans de la naissance de l'intellectuelle (2018). Il s'agit aussi de montrer à quel point sa pensée est loin d'être datée et peut fournir des clés pour penser nos plus diverses actualités.