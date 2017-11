Faire long ou l'art de l'amplificatio médiévale

Annonce

Argumentaire

Comme l’observe Edmond Faral dans ses Arts poétiques, l’amplificatio, entendue en son sens « de faire long, faire du texte », est l’une des figures majeures parmi les procédures d’écriture développées en langue vernaculaire. Déclinée en différents procédés, elle est porteuse de maints enjeux éthiques et esthétiques : elle s’accomplit au sein de genres variés, sous des modalités diverses et souvent inventives. Ses incidences sur les formes, sur les protocoles descriptifs et sur les canevas narratifs permettent de saisir dans la longue durée les fondements de l’écriture médiévale.

L’étude de l’amplificatio s’inscrit dans les recherches menées sur l’abbreviatio, et sur lequel le CEMA a travaillé (Faire court, l’esthétique de la brièveté) ; elle ne les recoupe cependant que très partiellement comme le pendant inverse, car elle ne mobilise pas les mêmes pratiques ni ne ressortit aux mêmes desseins idéologiques. Elle prolonge également les réflexions sur le vers et la prose, le choix de l’une ou de l’autre forme pouvant se justifier par la possibilité d’ouvrir les vannes du texte, de l’aventure, de l’histoire, du savoir, de la morale, de la performance théâtrale, ou de déployer un discours lyrique renouvelé.

Programme

10 novembre 2017

Estelle Doudet, Université Grenoble Alpes – IUF, Dispositif, séquence, montage : pour une lecture de l’amplification au théâtre

8 décembre 2017

Ricarda Bauschke-Hartung, Heinrich-Heine-Universität, Institut für Germanistik, Hartmann von Aue, adaptateur de Chrétien de Troyes : Faire long entre aemulatio et dissimulatio [Salle Celan, ENS Ulm]

19 janvier 2018

Marion Uhlig, Université de Fribourg, Le récit à tiroirs ou la prolifération narrative pour loi : l’exemple de Barlaam et Josaphat

16 février 2018

Jean-Marie Fritz, Université de Bourgogne, Amplification à outrance : le cas de Renart le Contrefait

16 mars 2018

Mireille Séguy, Université de Vincennes-Saint-Denis, Une impression d’abondance et de vie : l’expansion organique du Lancelot-Graal

13 avril 2018

Marek Thue Kretschmer, Département d'Études Historiques, Université Norvégienne de Sciences et de Technologie, Amplifications des métamorphoses dans l'Ovide moralisé

Informations

Exception faite du 8 décembre 2017, les conférences se tiendront le vendredi de 14h à 16h, à la Sorbonne, salle de l’École doctorale de Littérature française et comparée (salle Max Milner) escalier C, 2e étage, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris