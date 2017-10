« San-Te » : santé et territoire

Annonce

Argumentaire

La santé est aujourd’hui une préoccupation majeure pour les différents acteurs et organismes concourant à la fabrication et à la gestion de l’environnement bâti. En témoigne le foisonnement de publications et d’événements autour de ce thème, en France comme à l’étranger. Le colloque San-Te, organisé dans le cadre du programme de recherche LIFE, ambitionne de contribuer à nourrir ces débats en interrogeant les enjeux complexes liés à la santé et au bien-être en milieu urbain et les manières dont ils sont pris en compte dans les politiques et l’action publiques.

Outre une dimension transdisciplinaire et inter-métiers, le colloque San-Te s’appuie sur les liens qui, depuis presque trente ans, unissent les villes jumelles de Grenoble et Oxford. En réunissant leurs enseignants, chercheurs, élus, techniciens, et membres de la société civile, le colloque San-Te ancrera les débats dans deux territoires spécifiques. Il contribuera ainsi aux échanges de bonnes pratiques et à la poursuite de projets partagés.

Les conférences, tables rondes et débats mettront sans doute l’accent sur les nombreux obstacles à la mise en œuvre de la ville santé. Mais ces interventions et échanges témoigneront également d’une volonté partagée – celle de replacer la santé au cœur de l’action sur la ville et ainsi de renouer avec les origines de l’urbanisme.

Le colloque San-Te est organisé par l’Unité de Recherche (LabEx) Architecture, Environnement & Cultures Constructives (AE&CC), Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble.

Programme

Jeudi 2 novembre 2017

08.15 Accueil et café

08.45 Allocutions d’ouverture Éric PIOLLE , Maire, Ville de Grenoble ; Christophe FERRARI , Président, Grenoble Alpes Métropole ; Marie WOZNIAK , Directrice, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble ; Lise DUMASY , Présidente, Université Grenoble Alpes ; Patrick LÉVY , Président, ComUE Université Grenoble Alpes

, Maire, Ville de Grenoble ; , Président, Grenoble Alpes Métropole ; , Directrice, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble ; , Présidente, Université Grenoble Alpes ; , Président, ComUE Université Grenoble Alpes 09.15 Introduction au colloque, Stéphane SADOUX , Directeur adjoint, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

, Directeur adjoint, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG 09.20 LIFE (is MaDE of ChoiCes) Jean-Louis PEPIN , Directeur, Laboratoire HP2, CHU Grenoble Alpes et Co-Porteur du projet de recherche LIFE

, Directeur, Laboratoire HP2, CHU Grenoble Alpes et Co-Porteur du projet de recherche LIFE 09.40 Conférence The Challenges of an Ageing World George LEESON , Directeur, Oxford Institute of Population Ageing, Université d’Oxford

, Directeur, Oxford Institute of Population Ageing, Université d’Oxford 10.10 Réponse Kheira CAPDEPON Adjointe aux Personnes âgées et aux politiques intergénérationnelles, Ville de Grenoble

Adjointe aux Personnes âgées et aux politiques intergénérationnelles, Ville de Grenoble 10.25 Débat animé par Nicholas FALK, Directeur général, the URBED Trust, Chercheur associé, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

10.40 Pause

11.00 Conférence Warm Homes, Healthy People, Brenda BOARDMAN , Chercheur émérite, Environmental Change Institute, Université d’Oxford

, Chercheur émérite, Environmental Change Institute, Université d’Oxford 11.30 Réponse, Bertrand SPINDLER , Vice-Président délégué à l’énergie et à l’aménagement numérique, Grenoble Alpes Métropole

, Vice-Président délégué à l’énergie et à l’aménagement numérique, Grenoble Alpes Métropole 11.45 Débat animé par Nicholas FALK, Directeur général, the URBED Trust et Chercheur associé, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

12.00 Déjeuner servi dans le Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville

14.00 Conférence : Urbanisme et santé, le rôle des collectivités locales : illustrations grenobloises, Mondane JACTAT , Adjointe en charge de la Santé et des Politiques de prévention, Ville de Grenoble

, Adjointe en charge de la Santé et des Politiques de prévention, Ville de Grenoble 14.25 Conférence Council action to improve health outcomes – the Oxford story of triumphs and challenges, Ed TURNER, Adjoint aux finances et à la santé, Oxford City Council

14.50 Table ronde La place de la santé dans les politiques publiques locales

Animée par Emmanuel ELIOT, Professeur, Université de Rouen / Chercheur, UMR IDEES

Intervenants:

Matthieu ANGOTTI , Directeur, Centre Communal d’Action Sociale de Grenoble

, Directeur, Centre Communal d’Action Sociale de Grenoble Stéphanie FAZI-LEBLANC , Directrice adjointe, CHU Grenoble Alpes

, Directrice adjointe, CHU Grenoble Alpes Bruno HOLTHOF , Directeur général, Oxford University Hospitals Foundation Trust

, Directeur général, Oxford University Hospitals Foundation Trust Mondane JACTAT , Adjointe en charge de la Santé et des Politiques de prévention, Ville de Grenoble

, Adjointe en charge de la Santé et des Politiques de prévention, Ville de Grenoble Ed TURNER , Adjoint aux finances et à la santé, Oxford City Council

, Adjoint aux finances et à la santé, Oxford City Council Olivier VÉRAN, Député de la première circonscription de l’Isère et Rapporteur Général de la Commission des Affaires Sociales

15.40 Pause

16.00 Conférence Active travel in London : from ‘bloody cyclists’ to priority for public health, Matthew HARDY , Enseignant, Prince’s Foundation for Building Community / Enseignant associé, Departement for Continuing Education, Université d’Oxford / Chercheur associé, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

, Enseignant, Prince’s Foundation for Building Community / Enseignant associé, Departement for Continuing Education, Université d’Oxford / Chercheur associé, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG 16.20 Réponse Gilles NOVARINA , Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble / Chercheur, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

, Professeur à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble / Chercheur, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG 16.30 Débat animé par Cécile LEONARDI , Chercheur, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

, Chercheur, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG 16.45 Conférence Territorialités de (bonne) santé, réflexions sur l’habitabilité, Romain LAJARGE , Professeur à l’ENSA Grenoble / Chercheur, LabEx AE&CC, ENSAG

, Professeur à l’ENSA Grenoble / Chercheur, LabEx AE&CC, ENSAG 17.05 Débat animé par Cécile LEONARDI , Chercheur, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

, Chercheur, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG 17.20 Conclusion Nicholas FALK , Directeur général, the URBED Trust et Chercheur associé, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

, Directeur général, the URBED Trust et Chercheur associé, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG 17.30 Clôture de la première journée

18.00 Réception à l’Hôtel de Ville et allocutions de Éric PIOLLE, Maire, Ville de Grenoble Bob PRICE, Président, Oxford City Council

Vendredi 3 novembre 2017

08.15 Accueil et café

08.45 Allocutions d’accueil, Pierre HAINAUT , Directeur, Institute for Advanced Biosciences, Univ. Grenoble Alpes et Co-Porteur du projet LIFE

, Directeur, Institute for Advanced Biosciences, Univ. Grenoble Alpes et Co-Porteur du projet LIFE 08.55 Introduction à la deuxième journée, Stéphane SADOUX , Directeur adjoint, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

, Directeur adjoint, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG 09.00 Conférence : Le programme ‘Healthy New Towns’ Danny McDONNELL , Directeur de projet, National Heath Service

, Directeur de projet, National Heath Service 09.30 Conférence Barton Park, Oxford – Healthy New Town : Alex HOLLINGSWORTH , Adjoint à l’urbanisme, Oxford City Council

, Adjoint à l’urbanisme, Oxford City Council 10.00 Débat animé par Susan PARHAM, Directrice de l’urbanisme, Université du Hertfordshire et Chercheur associée, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

10.15 Pause

10.30 Conférence La place de la santé dans les politiques intercommunales : Emmanuel ROUEDE , Directeur général adjoint à la cohésion territoriale, Grenoble Alpes Métropole

, Directeur général adjoint à la cohésion territoriale, Grenoble Alpes Métropole 11.00 Conférence La requalification du quartier Flaubert : énergie, santé et environnement, Vincent FRISTOT , Adjoint à l’urbanisme, au logement, à l’habitat et à la transition énergétique, Ville de Grenoble, Pierre KERMEN , Directeur général, SPL SAGES

, Adjoint à l’urbanisme, au logement, à l’habitat et à la transition énergétique, Ville de Grenoble, , Directeur général, SPL SAGES 11.30 Débat animé par Susan PARHAM, Directrice de l’urbanisme, Université du Hertfordshire, Chercheur associée, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

11.50 Conclusions générales et clôture du colloque

Nicholas FALK, Directeur général, the URBED Trust et Chercheur associé, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

Directeur général, the URBED Trust et Chercheur associé, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG Stéphane SADOUX, Directeur adjoint, Unité de recherche (LabEx) AE&CC, ENSAG

12.00 Déjeuner servi dans le Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville

Ce colloque est organisé par le LabEx Architecture, Environnement & Cultures Constructives, ENSA Grenoble

