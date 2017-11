Toute une (pré)histoire en Somme

Annonce

Argumentaire

Ce colloque international et pluridisciplinaire (22- ) se fixe pour objectif premier d’établir un état des connaissances et des questions actuelles dans les domaines des études préhistoriques et de l’histoire de la préhistoire, à partir des travaux conduits et des découvertes réalisées.



La vallée de la Somme est depuis le XIXe siècle un terrain de première importance pour les problématiques relatives à la connaissance des peuplements et comportements à la préhistoire, que cela concerne les premiers peuplements comme les périodes plus récentes. Après avoir joué, au milieu du XIXe siècle, un rôle majeur dans la reconnaissance de la préhistoire en tant que discipline scientifique, le bassin de la Somme reste toujours au cœur des problématiques et des recherches sur les premiers peuplements humains en Europe du nord-ouest. Le cadre géologique, chronologique et paléoenvironnemental régional établi à partir des formations fluviatiles et éoliennes est, à ce jour, l’un des mieux connus au monde pour le dernier million d’années.



Cette manifestation entend participer à la construction d’un point d’étape dans les domaines et la préhistoire et de l’histoire mais aussi mettre en lumière les interactions récentes et fructueuses entre ces deux champs sur le plan de la recherche et de la valorisation des collections.



En complément, ce colloque sera l’occasion de se pencher sur la question de la préhistoire dans la cité, c’est-à-dire sur son ancrage territorial et social. Le chantier archéologique est souvent une réalité urbaine et appartient donc au quotidien des habitants d’Abbeville ou d’Amiens. L’appropriation passée et présente de la préhistoire par les populations locales – dès les années 1850 se développe un tourisme préhistorique – ou à travers des infrastructures de diffusion des connaissances est un phénomène à prendre en considération. Il mérite d’être interrogé selon des perspectives variées (patrimonialisation, découpage territorial, médiation, offre culturelle et touristique, développement économique, implication des collectivités locales, etc.) et à travers une approche comparative, à une échelle géographique plus large. La question de l’intégration du patrimoine préhistorique dans l’économie et le tissu social des régions ayant joué un rôle phare dans la formation et le développement de la préhistoire constitue en soi une question qui permettra de confronter les expériences diverses (grottes ornées en Nouvelle Aquitaine ou en Occitanie, monuments mégalithiques en Bretagne, etc.).



Trois thèmes généraux sont donc définis pour cet appel à communications (texte complet sur https://pre-histoire.sciencesconf.org/) :



1. La vallée de la Somme comme référence dans la connaissance des peuplements et comportements à la préhistoire.

2. La vallée de la Somme comme modèle au XIXe siècle dans la construction de la préhistoire en tant que discipline.

3. La préhistoire (science, sites, collections, patrimoine, diffusion) comme élément structurant et de développement des territoires.

Modalités de soumission

Les propositions de communications, d’un format maximum de 1.500 signes, et posters devront être soumises en ligne sur le site https://pre-histoire.sciencesconf.org/

avant le .

Partenaires

Ville d'Abbeville,

Muséum national d'histoire naturelle,

INRAP,

CNRS,

Ministère de la Culture,

Conseil départemental de la Somme,

UMR 7194 HNHP,

UMR 8560 Centre Koyré

Comité scientifique

Pierre Antoine (LGP UMR 8591)

Jean-Jacques Bahain (HNHP UMR 7194)

Claude Blanckaert (CAK UMR 8560)

Noël Coye (Pôle International de la Préhistoire, Traces UMR 5608)

Jean-Pierre Fagnart (Archéologue départemental de la Somme)

Laurent-Sébastien Fournier (Idemec UMR 7307)

Émilie Goval (MCC, DRAC Hauts-de-France)

David Hérisson (UMR 7041 ArScAn)

Arnaud Hurel (HNHP UMR 7194, CAK UMR 8560)

Marc-Antoine Kaeser (Laténium, Université de Neuchâtel)

Anne Lehoërff (Université Lille, vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique)

Jean-Luc Locht (INRAP, LGP UMR 8591)

Ludovic Moignet (Directeur de l'EPCC Somme Patrimoine)

Marie-Hélène Moncel (HNHP UMR 7194)

Comité d'organisation