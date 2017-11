Trajectoires étudiantes et enseignantes

Dans la continuité de la première journée d’études, organisée en mars 2017 sur la construction spatiale des inégalités éducatives, cinq communications originales de chercheurs en économie, géographie et sociologie questionneront les trajectoires des acteurs de l’enseignement. L’intérêt de cette journée est qu’elle se place à la fois du point de vue des publics élèves et étudiants et des personnels enseignants. En outre, elle apporte une attention particulière aux inégalités sociales dans les trajectoires de ces acteurs du système éducatif.