Annonce

Présentation

Une des tendances récentes de l’historiographie consiste à considérer l’espace comme un biais de renouvellement des recherches sur la construction de l’État moderne et de la nation contemporaine. La réflexion sur les différentes configurations historiques de l’espace permet de déconstruire les schémas généraux de l’histoire des institutions, très fortement marqués par l’idéologie étatique, et de considérer l’histoire « locale » comme une part de l’histoire « globale ». Les historiens du droit sont particulièrement concernés par cette nouvelle perspective transnationale. Le monde hispanique offre des cas de figure de surcroît inhabituels pour le public français. Les trois intervenants de l’atelier-séminaire entrent tous dans cette perspective et parleront des modalités de configuration juridique des espaces politiques. Chacun exposera en espagnol son thème en 30 minutes de façon à introduire un débat dans lequel l’histoire et le droit comparé occuperont une place importante. L’activité se déroulera principalement en espagnol et une traduction sera assurée. Le format de l’atelier-séminaire permet au public d’intervenir largement pour discuter.

Programme

Direction scientifique et introduction de M. Jean-Baptiste BUSAALL, Maître de conférences en Histoire du droit, Institut d’Histoire du droit (EA2515), Projets HICOES “Tradición y Constitución: problemas constituyentes de la España contemporánea » (DER2014-56291-C3-1-P) et PIA 3 « Gouvernement et plurinormativité » (PLURINORM–962 1101 W729 A)

Carlos GARRIGA, Professeur d’Histoire du droit à l’Université du Pays basque (Bilbao), HICOES et PLURINORM

“Configuración del espacio político y estatus territorial: la construcción jurídica de la América (siglo XVIII)”

« Configuration de l’espace politique et statut territorial : la construction juridique de l’Amérique (XVIIIe siècle) »