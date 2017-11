Démocratie alimentaire

Résumé

Ce séminaire a pour objectif de croiser les connaissances de la recherche, de la formation et des initiatives citoyennes concernant l’accès à l’alimentation des familles à petits budgets et des personnes en situation de précarité en vue d’une participation concrète à la transition alimentaire. Le projet est de chercher à transversaliser la question de l’accès tant du point de vue de la recherche que de la formation professionnelle ou universitaire, que du point de vue des acteurs économiques (entreprises de l'économie sociale et solidaires et associations) concernés par cette question.