Annonce

Argumentaire

Ce colloque international se penchera sur l’assimilation en Europe de connaissances relatives aux cultures chrétiennes-orientales et sur le rôle que les missions ont joué dans ce processus. Ces connaissances nouvelles sont fondées en grande partie sur les travaux menés sur le terrain, au Moyen-Orient, en particuliersur les manuscrits conservés dans les monastères et les patriarcats, et plus généralement sur le patrimoine littéraire, linguistique, archéologique, cartographique et musicologique, des communautés chrétiennes installées. Un savoir circule et se transforme de part et d’autre de la Méditerranée : recueilli et développé dans les grandes bibliothèques et universités européennes, il est aussi intégré par les structures de gouvernance des Églises, notamment à Rome, mais retourne encore bien souvent dans son espace d’origine, où il est ré-approprié et nourrit une prise de conscience patrimoniale interne. Les missions chrétiennes, naturellement situées à l’interface entre le "monde occidental" et le "monde oriental", se retrouvent au cœur de cette dynamique. Dans le contexte d’un second XXe siècle marqué au Moyen-Orient par la décolonisation et les guerres, ainsi que par le nationalisme arabe puis l’islam politique, différents processus – affirmation identitaire des communautés chrétiennes, recrutement local accru des missions, révision des barrières confessionnelles – renouvellent les enjeux et les mécanismes de cette circulation des savoirs chrétien-orientaux.

Programme

Lundi 27/11/2017

9h Ouverture du colloque

Fabrice Jesné (EFR) : Accueil

(EFR) : Accueil Norig Neveu (Ifpo, Amman) : Présentation du programme MisSMO

(Ifpo, Amman) : Présentation du programme MisSMO Vittorio Berti (Università di Padova), Marie Levant (LabEx EHNE, Paris/EFR) : Introduction

9h40 Conférence inaugurale

Heather Sharkey (University of Pennsylvania): Bibles for Ordinary People: The British and Foreign Bible Society and Middle Eastern ‘Vernacular’ Publishing.

10.45 Pause-café

11h10 I. Acteurs et structures de la production culturelle des missions

Discutant : Norig Neveu (Ifpo, Amman)

Tangi Cavalin (EHESS): Prosopographie des dominicains des provinces de France au Moyen-Orient (XIXe-XXIe siècles).

(EHESS): Prosopographie des dominicains des provinces de France au Moyen-Orient (XIXe-XXIe siècles). Jean-Jacques Pérennès (EBAF) : L’imprimerie des dominicains de Mossoul, au service de la mémoire culturelle des chrétiens d’Orient.

(EBAF) : L’imprimerie des dominicains de Mossoul, au service de la mémoire culturelle des chrétiens d’Orient. Rafaël Herzstein (Open University of Israel) : La Bibliothèque orientale de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth : « phare culturel » de l’orientalisme ?

(Open University of Israel) : La Bibliothèque orientale de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth : « phare culturel » de l’orientalisme ? Tijmen Baarda (Leiden University) : Dominican-Iraqi scholarship and the Syro-Chaldean Seminary: Creating and maintaining a shared space of scholarly activity (1878-1950).

12.30 Discussion

14h45 II. La constitution de savoirs orientaux : livres, bibliothèques et imprimeries entre missions et sociétés locales.

Discutant : Philippe Bourmaud (IFEA / Université Jean Moulin-Lyon 3)

Carsten Walbiner (Birzeit University) : The Arabic manuscripts kept at the Library of the Franciscan custody in Jerusalem as a mirror of the society the missionaries were living in.

(Birzeit University) : The Arabic manuscripts kept at the Library of the Franciscan custody in Jerusalem as a mirror of the society the missionaries were living in. Maria Chiara Rioli (Université Paris-Est), Marion Blocquet (Ecole des Chartes) : I caratteri di Gerusalemme. La tipografia francescana e la rivista Terra Santa.

(Université Paris-Est), (Ecole des Chartes) : I caratteri di Gerusalemme. La tipografia francescana e la rivista Terra Santa. Charbel Nassif (Institut Catholique de Paris) : Le grand euchologue melkite de 1865 : circonstances d’impression et spécificités liturgiques.

15.50 Discussion

16.40 Pause-café

17h00 III. Missions et savoirs linguistiques

Discutant : Karène Sanchez (Leiden University)

Hayk Martirosyan (FAU Erlangen-Nürnberg) : The role of the German Aid Society for Armenian Relief in the Preservation and Dissemination of Armenian Language in Marash (Cicilia), 1898-1919.

(FAU Erlangen-Nürnberg) : The role of the German Aid Society for Armenian Relief in the Preservation and Dissemination of Armenian Language in Marash (Cicilia), 1898-1919. Alessandro Mengozzi (Università di Torino) : Modern Aramaic and the Catholicization of Christian Culture in Northern Iraq-

17.45 Discussion

Mardi 28/11/2017

9h00 IV. Transferts, circulations et reformulations des savoirs

Discutant : Bernard Heyberger (EHESS/EPHE/EFR)

Emiliano Fiori (Humboldt-Universität zu Berlin) : Syriac Studies for the Kaiser : Eduard Sachau’s Scientific Mission to Mesopotamia.

(Humboldt-Universität zu Berlin) : Syriac Studies for the Kaiser : Eduard Sachau’s Scientific Mission to Mesopotamia. Ameer Jajé (IDEO, Le Caire) : La découverte de l’église de Kokhé : l’aube de la foi chrétienne en Mésopotamie.

(IDEO, Le Caire) : La découverte de l’église de Kokhé : l’aube de la foi chrétienne en Mésopotamie. Massimiliano Vaghi (Università di Milano) : Réceptions et reformulations de l’Orient chrétien dans les « Archives des missions scientifiques et littéraires » (fin XIXe siècle.).

(Università di Milano) : Réceptions et reformulations de l’Orient chrétien dans les « Archives des missions scientifiques et littéraires » (fin XIXe siècle.). Riccardo Saccenti (Fscire) : Ecrire l’histoire de l’Orient avec les yeux de François d’Assise: origines, méthodes et contenues de la Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa de Girolamo Golubovich

10.30 Discussion

11.30 Pause-café

11h50 V. Patrimonialisation et mise en valeur des traditions culturelles locales

Discutant : Séverine Gabry-Thienpont (Ifao, Le Caire)

Julien Auber de Lapierre (EPHE) : Marcus Simaika Pacha ou l’inventeur du patrimoine copte.

(EPHE) : Marcus Simaika Pacha ou l’inventeur du patrimoine copte. Hiroko Miyokawa (University of Oxford) : The Rediscovery of St. Menas the Miracle Maker.

(University of Oxford) : The Rediscovery of St. Menas the Miracle Maker. Willy Jansen (Radboud University Nijmegen) : Showing the cultures of the East. Piet Gerrits and the Biblical Museum of the Holy Land Foundation.

12.50 Discussion

15.00 VI. Savoirs concurrentiels : les politiques missionnaires et leurs enjeux

Discutant : Anthony O’Mahony (University of London)

Konstantinos Papastathis (Université du Luxembourg) : Missionary Politics in Late Ottoman Palestine : The Stance of the Orthodox Patriarchate of Jerusalem.

(Université du Luxembourg) : Missionary Politics in Late Ottoman Palestine : The Stance of the Orthodox Patriarchate of Jerusalem. Paolo Maggiolini (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) : Change, Transition, and Development in the Contemporary Holy Land : the Latin Patriarchate of Jerusalem and the British Mandate in Palestine.

(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) : Change, Transition, and Development in the Contemporary Holy Land : the Latin Patriarchate of Jerusalem and the British Mandate in Palestine. Paolo Zanini (Università di Milano) : Cattolici e Protestanti in Terra Santa. Aspetti culturali di una rivalità secolare (1848-1948).

(Università di Milano) : Cattolici e Protestanti in Terra Santa. Aspetti culturali di una rivalità secolare (1848-1948). Edouard Coquet (Université Paris-Sorbonne) : Le Saint-Siège et les Églises orientales face à l’autorité française en Syrie et au Liban (1920-1930).

16.20 Discussion

17.30 Pause-café

17.45 Conférence

Chantal Verdeil (INALCO), L’Université Saint-Joseph de Beyrouth à la fin de la période ottomane.

Mercredi 29/11/2017

9.00 VII. Chrétiens d’Orient et gouvernement romain au tournant de Vatican II : repenser la mission ?

Discutant : Giuseppe Maria Croce (Rome)

Anthony O’Mahony (University of London) : Between Rome and Antioch: Cardinal-Patriarch Gabriel Tappouni and the Syriac Catholic Church in the modern Middle East – ecclesial identity, mission and Canon Law.

(University of London) : Between Rome and Antioch: Cardinal-Patriarch Gabriel Tappouni and the Syriac Catholic Church in the modern Middle East – ecclesial identity, mission and Canon Law. Claire Maligot (EPHE) : Se faire la voix de l’Orient au concile Vatican II. Médiations latines et protestations orientales dans le débat sur les rapports de l’Eglise catholique avec les autres religions.

(EPHE) : Se faire la voix de l’Orient au concile Vatican II. Médiations latines et protestations orientales dans le débat sur les rapports de l’Eglise catholique avec les autres religions. Alberto Guasco (Link Campus University, Rome) : Paolo VI, i benedettini di Gerusalemme e la riconciliazione con i cristiani d’Oriente.

(Link Campus University, Rome) : Paolo VI, i benedettini di Gerusalemme e la riconciliazione con i cristiani d’Oriente. Isabelle Rousselin (Bethléem) : Le monastère de l’Emmanuel (Bethléem) et son projet monastique dans l'Eglise melkite (1963-2017).

10.30 Discussion

11.30 Pause-café

11.45 Table ronde conclusive

Présidée par Alberto Melloni (Università di Modena e Reggio Emilia / Fscire).

Conclusions :

Aurélien Girard (Université de Reims), Bernard Heyberger (EPHE/EHESS/EFR), Anthony O'Mahony (University of London)

Discussion finale et perspectives du programme MisSMO : équipe MisSMO.