Annonce

Présentation

Le 1er octobre 1927, autour d’un prêtre de Clichy, se retrouvent quelques jeunes hommes décidés à rendre une fierté et à transmettre la foi aux ouvriers. C’est la première réunion de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) française, qui ouvre la voie au lancement d’autres mouvements d’apostolat pour le milieu agricole (JAC), pour les jeunes scolarisés (JEC), pour les jeunes tournés vers les métiers de la mer (JMC) ou pour les autres (JIC). Depuis, l’Église catholique, les militants et les scientifiques ont souvent souligné l’intérêt et la fécondité de ces initiatives, regroupées sous le terme d’Action catholique « spécialisée » en fonction des milieux sociaux. Mais ce vocable traduit-il la réalité de ce qu’ont vécu les militants ?

Le 7 décembre 2017, le PAJEP propose de confronter le concept d’Action catholique spécialisée à la diversité de ses mises en pratique en France, entre 1945 et 1965, lorsque l’influence de ses mouvements fut la plus efficiente. En mêlant les éclairages scientifiques aux témoignages d’anciens militants ou aumôniers, cette journée d’étude offrira un point d’étape dans les progrès de la recherche, qu’elle appuiera sur un bilan historiographique, archivistique et bibliographique inédit, précieux soubassement au lancement de recherches novatrices.

L'accès est libre dans la limite des places disponibles. Vous trouverez en fichier joint le programme détaillé ainsi que les formalités d'inscription.

Programme

Le 7 décembre 2017

aux Archives départementales du Val-de-Marne (Créteil)

9h45 Ouverture par Marie-Andrée Corcuff, directrice des Archives départementales du Val-de-Marne

10h00 Introduction par Yvon Tranvouez, professeur émérite à l’Université de Bretagne Occidentale

Première séance

Présidée par Yann Raison du Cleuziou, maître de conférences à l’Université de Bordeaux

10h30 « Expériences jacistes. Ego-récits de militant-e-s aveyronnais-es dans les années 1950 » par Vincent Flauraud (maître de conférences à l’Université de Clermont-Auvergne)

11h10 « Origines, parcours et vécus de militant(e)s de la JAC-F jurassienne dans les années 1950 » par Claire Bailly (doctorante à l’Université Lumière - Lyon 2)

11H40 Echanges avec le public

12h00-13h30 Pause déjeuner

Deuxième séance

Présidée par Marie-Andrée Corcuff, directrice des Archives départementales du Val de Marne

13h30 « Des sources pour l’histoire de l’Action catholique, état des lieux d’un archivage dispersé »

Par Luc-André Biarnais (archiviste du diocèse de Gap), Fréderic Douat (directeur adjoint des Archives départementales des Hauts-de-Seine), Valentin Favrie (archiviste au CNAEF) et Jonathan Landau (archiviste Fonjep, chargé de la mission PAJEP)

14h10 Echanges avec le public

Troisième séance

Présidée par Arnaud Baubérot, maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil

14h25 « La JEC, école d’ouverture à la vie militante et à une foi agissante » témoignage du père Jacques Meunier, prêtre du diocèse de Saint-Denis, ancien militant de la JEC

14h55 Echanges avec le public

15h10 « La JOC-F, une école, un corps représentatif » par Jean Divo, professeur honoraire, auteur de L'Aubier, la JOC et la JOC-F dans le diocèse de Besançon (1927-1978)

15h40 « La JOC, chemin pour un engagement citoyen et la recherche d'une foi en vérité » témoignage de Jacqueline Garet, ancienne militante de la JOCF

16h10 Echanges avec le public

16h25 Synthèse par Bernard Giroux, agrégé d’histoire, auteur de La Jeunesse étudiante chrétienne des origines aux années 1970 (1927-1978)

17h00 Fin de la journée d’étude

Informations pratiques

Inscription obligatoire à contact@pajep.frou au 06 80 48 07 29

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Déjeuner sur place : 8 euros

Plan d'accès

Les Archives départementales sont situées au 10 rue des Archives à Créteil.

Accès par les transports en commun

Métro : Créteil-Préfecture (ligne 8).

Bus : lignes 117, 308, 317, 181 et 281, arrêt Créteil-Préfecture ou Lycée Saint-Exupéry, TVM, arrêt La Haye aux Moines.

Station Cristolib (vélo en libre-service) : avenue de la Brèche.

Station Autolib (voiture en libre-service): rue des Archives.

Piéton

Depuis le métro Créteil préfecture, suivre la signalisation

Sortir du métro en prenant la passerelle sur la droite.

Descendre l’escalier en fer à droite.

Longer la voie express jusqu’au pont.

Au niveau de l’abribus, tourner à gauche pour rejoindre l’avenue du Général de Gaulle.

Longer la station essence jusqu’au feu.

Traverser l’avenue du Général de Gaulle (le bâtiment des Archives est en face).

Prendre le chemin piétonnier longeant le jardin des Archives.

Tourner à gauche dans la rue des archives afin de rejoindre l’entrée principale des Archives.

Accès en voiture

Par les autoroutes A4, A86 : sortie Créteil-centre, puis prendre la direction Créteil-Préfecture. Suivre le panneau « Archives départementales ». À proximité immédiate : parking de la Brèche, 10 rue de la Brèche et parking du centre commercial Créteil Soleil, gratuits pendant 3h.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Des places de stationnement sont disponibles pour les personnes à mobilité réduite ; l’accès au hall d’accueil s’effectue par l’ascenseur extérieur signalé depuis le parking.

Déjeuner

Un repas-buffet sera organisé sur place. Une participation de 8 euros par chèque est demandée à celles et ceux qui veulent s'y joindre et que nous souhaitons les plus nombreux possible, ce temps permettant également de poursuivre les échanges. Les chèques devront être faits à l’ordre de l’Adajep et envoyés avant le 1er décembre à l’attention du FONJEP, 51 rue de l’amiral Mouchez, 75013 PARIS.