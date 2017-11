Annonce

Argumentaire

Parce que les communautés de recherche intéressées par les relations entre sciences etsociété au sein de l’Université de Lyon ne se connaissent et n’interagissent pas suffisamment, des chercheurs et chercheuses ont pris l’initiative d’organiser des « Rencontres Sciences et société de l’Université de Lyon ».

Le but de cette rencontre est de permettre aux enseignants-chercheurs, chercheurs et chercheuses, doctorant.e.s qui travaillent au sein des laboratoires de recherche de l’Université de Lyon d’exposer leurs recherches, de discuter de leurs orientations méthodologiques, de découvrir la variété de leurs productions scientifiques, de faire connaître leurs projets. Nous sommes convaincus que de telles rencontres permettront une meilleure connaissance des recherches en cours au sein de l’Université de Lyon, et favoriseront des synergies et des coopérations nouvelles dans les domaines de la recherche et de l’enseignement.

Les rencontres sont centrées sur les relations entre sciences et société. Cet objet de recherche mérite d’être précisé, tant il est polymorphe et tant il est investi par des projets académiques et politiques variés. Les travaux visés sont ceux qui portent sur les façons dont les savoirs scientifiques sont élaborés,circulent, sont mobilisés et critiqués en société. De nombreuses disciplines des sciences sociales contribuent à ces analyses, à partir d’outillages méthodologiques et conceptuels variés (sociologie, droit, science politique, histoire, géographie, économie, linguistique, etc.).

Programme

8h30 : Accueil, café

9h00-9h30 : Propos introductif

9h30-11h00 : Table-ronde « Les conditions sociales de la production des savoirs et des techniques »

Animation Jérôme Michalon

Anne-Sophie Chambost (Université Jean Monnet, CERCRID UMR 5137) et Pierre-Nicolas Barenot (Université Jean Monnet, CERCRID UMR 5137) : « Le manuel de droit comme forme d’un discours universitaire dans l’histoire du droit français ».

(Université Jean Monnet, CERCRID UMR 5137) et Pierre-Nicolas Barenot (Université Jean Monnet, CERCRID UMR 5137) : « Le manuel de droit comme forme d’un discours universitaire dans l’histoire du droit français ». Maurice Grenet (LARHRA UMR 5190) : « L’énergie nucléaire selon EDF : représentations, information, communication (1955-1991) ».

(LARHRA UMR 5190) : « L’énergie nucléaire selon EDF : représentations, information, communication (1955-1991) ». Marie Goyon (Ecole Centrale Lyon - EMLyon BSchool), Valérie Pueyo (Université Lyon 2, EVS UMR 5600), Pascal Béguin (Université Lyon 2, EVS UMR 5600) : « Environnements équipés et co-conception des milieux à l’interface science-société ».

(Ecole Centrale Lyon - EMLyon BSchool), Valérie Pueyo (Université Lyon 2, EVS UMR 5600), Pascal Béguin (Université Lyon 2, EVS UMR 5600) : « Environnements équipés et co-conception des milieux à l’interface science-société ». Claire Brossaud (EVS UMR 5600) : « Sciences en communs : vers un nouvel écosystème de recherche territorialisé ? ».

(EVS UMR 5600) : « Sciences en communs : vers un nouvel écosystème de recherche territorialisé ? ». Olivier Leclerc (CNRS, CERCRID UMR 5137) : « Protéger les lanceurs d’alerte : analyse juridique d'une mobilisation sociale ».

(CNRS, CERCRID UMR 5137) : « Protéger les lanceurs d’alerte : analyse juridique d'une mobilisation sociale ». Florian Charvolin (CNRS, Centre Max Weber UMR 5283) : « Sociologie de la production et du partage des données environnementales ».

11h00-11h30 : Pause café

11h30-13h00 : Table-ronde « Les usages des savoirs et des techniques »

Animation Cécile Robert

Valérie Colomb (IMU, Sciences po Lyon), Béatrice Jalenques-Vigouroux (INSA Toulouse), Andréa Catellani (Université Catholique de Louvain) : « Interpréter le chiffre - la question environnementale ».

(IMU, Sciences po Lyon), Béatrice Jalenques-Vigouroux (INSA Toulouse), Andréa Catellani (Université Catholique de Louvain) : « Interpréter le chiffre - la question environnementale ». Elodie Méchin (IUT de Saint-Etienne, CERCRID UMR 5137) : « La protection de la personnalité post mortem : une nécessité face aux nouvelles technologies ».

(IUT de Saint-Etienne, CERCRID UMR 5137) : « La protection de la personnalité post mortem : une nécessité face aux nouvelles technologies ». Corinne Autant-Bernard (Université Jean Monnet, GATE UMR 5824) : « Evaluation économique des innovations techniques ».

(Université Jean Monnet, GATE UMR 5824) : « Evaluation économique des innovations techniques ». Cécile Robert (Sciences po Lyon, Triangle UMR 5206) : « Enjeux et usages de l’expertise comme mode de gouvernement : les enseignements du terrain européen ».

(Sciences po Lyon, Triangle UMR 5206) : « Enjeux et usages de l’expertise comme mode de gouvernement : les enseignements du terrain européen ». Jérôme Michalon (CNRS, Triangle UMR 5206) : « Rapport aux savoirs et cause animale : comment étudier les mobilisations épistémiques ? ».

13h00 : buffet

14h30-16h30 : Sciences et société : entre pratique et réflexivité

avec