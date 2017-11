Femmes et politiques dans le monde arabe

Annonce

Argumentaire

Le public occidental connaît peu de femmes politiques arabes et, pourtant, les femmes sont très actives en politique, en particulier depuis le Printemps arabe (2011). Elles forment notamment le fer de lance des actions de la société civile et s’engagent dans l’arène politique pour la défense des droits des femmes. Mais cet engagement est souvent freiné par des obstacles juridiques et par des manifestations récurrentes de conservatisme sociétal mêlé de considérations religieuses politisées.

Sous l’effet des partis islamistes, le combat des femmes pour la liberté et pour l’égalité semble toujours entravé par des forces conservatrices un peu partout dans le monde arabe. Les femmes arabes sont confrontées au paradoxe de sociétés tiraillées entre l’aspiration à la modernité et l’appel du passé. Parfois, la confrontation est violente et les projets de société radicalement différents comme en Tunisie et en Égypte par exemple.

Quel regard portent les femmes arabes sur les évolutions actuelles dans leurs pays ? Comment gèrent-t-elles les paradoxes sociétaux entre modernisme et conservatisme ? Quelles sont les formes d’engagement et de résistance ? Quelles perspectives d’avenir pour l’engagement féminin dans les pays arabes ?

Ces questions, parmi bien d’autres, appellent une réponse étayée permettant d’éclairer les diverses facettes de ces transformations sociétales. Elles feront l’objet d’une journée d’études qui se tiendra à l’Université Paris 8, le 1er décembre 2017. Cette journée regroupera des chercheuses et des chercheurs intéressés aux pays de la rive sud de la Méditerranée et travaillant sur les dynamiques en cours dans le monde arabe. Elle a pour ambition non seulement de faire le point sur la situation des femmes, mais aussi de faire connaître des travaux qui mériteraient d’être plus largement diffusés.

Aussi les contributions devront-elles allier la prise en compte des expériences vécues et leur analyse critique dans le cadre d’une approche originale. L’objectif est de proposer au public des clés de lecture pour aborder des situations à la fois diversifiées et complexes, concernant la transition politique et la circulation des idées dans l’espace méditerranéen, ainsi que le rôle des femmes dans les mutations en cours.

Programme

Vendredi 1er décembre 2017

Matinée

09:00 Ouverture de la Journée d’études par la Présidente de l’Université Paris 8, Mme Annick Allaigre

09:30 Ons DEBBECH (MCF, Université Paris 8) : Une femme combative dans la tourmente politique : la princesse Salmé bint Said (1844-1924).

10:00 Shahla AGHALAROVA (Doctorante, Université Paris 8) : L'action politique de quelques figures féminines du Caucase - Azerbaïdjan

Pause

10:30 Lucie GUICHON (Doctorante, Université Paris 8) : La virginité comme enjeu politique dans le monde arabe

11:00 Katia GHOSN (MCF, Université Paris 8) : Avec Habib SELMI, auteur de Bakâra (Virginité)

12:00 Pause déjeuner

Après midi

14:00 Abdelaziz EL ALOUI (MCF, Université Paris 8) : Deux perspectives des luttes féministes arabes : Nawal Saadawi et Fatima Mernissi

14:30 Amal EL SABBAN (Professeur, Université Ain Shams, Égypte) : Femmes et politique en Égypte

15:00 Naïma CHIKHAOUI (PR, Université de Rabat, Maroc) : Femmes et politique au Maroc

Pause

15:30 Kalthoum SAAFI-HAMDA (MCF, Université Paris 10) : Femmes, politique et médias dans le monde arabe

16:00 Rania AHMED (PR, Université Helwan, Égypte) : Deux femmes politiques arabes dans la presse française et arabe

16:30 Clôture de la journée

17:00 Soirée (Umsiya) poétique et musicale organisée par AELP8 (Association des Étudiants en Langues de Paris 8) – Département d’Études arabes

UNIVERSITÉ PARIS 8 – Vincennes Saint-Denis

CÉSAM (Centre ENTRE D’ études des sociétés arabes et musulmanes)

Femmes et politique dans le monde arabe

Engagement féminin et résistances sociétales

Journée d’études