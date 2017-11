Annonce

Colloque international 14 et 15 juin 2018

Argumentaire

Que serait la politique sans les médias ? Les liens étroits qui unissent ces deux champs invitent à s’interroger sur la manière dont la sphère médiatique traite le politique, construit et déconstruit l’image des hommes et femmes politiques, choisit de mettre en lumière telle question de société plutôt qu’une autre. Les médias traditionnels ­- presse, radio, journaux télévisés et émissions politiques – comme les outils numériques plus récents ­– notamment, les réseaux sociaux, les blogs – aiment à se saisir de sujets qu’ils vont présenter, analyser ou se proposer de décrypter pour leurs publics non seulement afin de véhiculer une information mais également afin d’encourager voire orienter la formation d’une opinion publique.

Ce colloque se propose de mener une réflexion sur les interactions entre médias et politique dans le contexte européen depuis 1975 afin de repérer les inflexions qui sont apparues dans le traitement du politique par les médias et analyser de quelle façon ceux-ci ont amené femmes et hommes politiques à modifier leur image et leur discours.

Le colloque invite les chercheur.e.s spécialistes d’une aire linguistique et culturelle européenne comme les chercheur.e.s en sciences politiques, sciences de l’information ou de la communication, à s’interroger autour des deux axes suivants :

1) Quelle évolution s’est opérée dans les médias depuis les années 1970 concernant le fait politique ou la présentation des femmes et des hommes politiques ? Le traitement médiatique de l’information politique contribue-t-il à susciter un débat démocratique ou n’est-il que la retranscription des discours politiques partisans comme le postule Peter Watkins (2015) ? Les médias parviennent-ils à changer le regard citoyen sur la politique au point d’influencer éventuellement le vote ? Les journalistes finalement favorisent-ils une banalisation et une spectacularisation de la vie politique ? Il s’agira dans cet axe d’étudier en particulier le travail et le rôle des médias traditionnels (radio, presse, télévision) et des nouvelles technologies (plateformes numériques, blogs et médias sociaux, généralistes ou spécialisés, tels Facebook ou Twitter), aussi bien à travers une approche nationale que transnationale (regards croisés).

2) Comment les séries télévisées, le cinéma de fiction et le documentaire traitent-ils le politique à partir cette fois d’une recréation de l’événement, d’un suivi de campagne ou d’une évocation biographique ? De quelle façon la prise de distance permet-elle de construire un autre regard, de réévaluer un passé récent, de proposer une nouvelle lecture du fait politique ? Cet axe analysera l’interprétation que proposent du politique films et séries dans les sociétés européennes ; il pourra notamment s’intéresser aux biopics ou aux fictions et documentaires retraçant le parcours de femmes et d’hommes politiques.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Les propositions de communication seront à adresser conjointement à :

Claire Decobert (claire.decobert@univ-orleans.fr) et Marie-Soledad Rodriguez (marie-soledad.rodriguez@sorbonne-nouvelle.fr)

avant le 20 décembre 2017

Une réponse sera donnée fin janvier 2018.

Le colloque donnera lieu à une publication.

Lieu du colloque : Maison de la Recherche (4 rue des Irlandais, 75005 Paris)

Bibliographie indicative

ADDOC, Cinéma documentaire. Manières de faire, formes de pensée, Yellow Now – Côté cinéma, 2002.

ARCEOS VACAS, José Luis, HERREROS ARCONADA, Mario ... « et alii », Campañas electorales y publicidad política en España (1976-1991), Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, col. « Comunicación y relaciones públicas », 1993.

BERROCAL GONZALO, Salomé (coord.), Comunicación política en televisión y nuevos medios, Barcelona, Ariel, col. « Ariel comunicación », 2003.

BAQUE, Dominique, Pour un nouvel art politique. De l’art contemporain documentaire, Paris, Flammarion, 2004.

CAYROL, Roland, Médias et démocratie. La dérive, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences

CHARAUDEAU, Patrick, Le discours d’information médiatique. La construction du miroir social, Paris, Nathan, Institut national de l’audiovisuel, coll. « Médias-Recherches », 1997.

CHARAUDEAU, Patrick, GHIGLIONE, Rodolphe, La parole confisquée. Un genre télévisuel : le talk show, Paris, Dunod, coll. « Société », 1997.

CHARAUDEAU, Patrick, Les médias de l’information. L’impossible transparence du discours, Bruxelles, De Boeck, coll. « Médias Recherche », 2005.

MOUCHON, Jean, La politique sous l’influence des médias, Paris, L’Harmattan Communication, 1998.

NINEY, François, L’Epreuve du réel à l’écran. Essai sur le principe de réalité documentaire, Bruxelles, De Boeck, 2002.

Salmon, Christian, Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte, 2016 (2005).

Watkins, Peter, Media Crisis, Paris, Editions L’Echappée, 2015 (2004).

Comité scientifique