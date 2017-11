Journées jeunes chercheurs en études taïwanaises 2018

Annonce

Montpellier, 8 et 9 mars 2018

Organisation

Organisées par l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET), en partenariat avec le Bureau de représentation de Taipei en France, le Centre de recherches sur la Chine (CRC) de l’IRIEC, le département dʼethnologie et la direction des relations internationales et de la francophonie de lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3

Présentation

Organisées annuellement depuis six ans, l’objectif de la journée jeunes chercheurs en études taïwanaises de l’Association Francophone d’Études Taïwanaises est de convier des jeunes chercheurs – toutes nationalités confondues – étudiants de master, doctorants et jeunes docteurs, à proposer une intervention devant une assistance composée de leurs pairs et d’enseignants-chercheurs, chercheurs confirmés et docteurs, tous spécialistes de Taïwan et appartenant à des disciplines diverses.

Il est prévu d’entendre en priorité les étudiants qui soutiennent prochainement ainsi que les auteurs d’articles pour des revues à comité de lecture, de communications de conférences à venir ou encore de chapitres d’ouvrages collectifs en préparation. Toutefois, la communication peut également porter sur le travail de recherche en cours de l’intervenant ou un projet de recherche.

Modalités de soumission

Pour proposer une intervention, il est d’ores et déjà possible de vous inscrire grâce au formulaire ci-joint. Une invitation personnalisée vous sera alors transmise et pourra permettre à ceux qui ne viendraient pas d’institutions montpelliéraines de débuter dès que possible des demandes de financement – transport, hébergement – par leur laboratoire de recherche ou leur école doctorale.

Merci de bien vouloir renvoyer le formulaire joint rempli avant le 10 décembre 2017

à l’adresse suivante : secretaire@etudes-taiwanaises.fr.

Objectifs des journées

Le principal objectif des Journées jeunes chercheurs en études taïwanaises est de mettre l’accent sur les recherches réalisées par les jeunes chercheurs venant d’universités et centres de recherche du monde francophone. Ces Journées se situent dans le cadre à la fois de leur formation sur les spécificités du terrain taïwanais et d’échanges avec des chercheurs et enseignants familiers de la réalité empirique de Taïwan et qui ont ici le statut d’encadrants.

Organisées pour la sixième fois par l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET), ces journées se tiendront les 8 et 9 mars 2018 au sein de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, en collaboration avec le département dʼethnologie, le Centre de recherches sur la Chine (CRC) de l'Institut de Recherches Intersite en Études Culturelles (IRIEC) et la Direction des relations internationales et francophones.

Comité organisateur

(par ordre alphabétique) :

CHANG Ti-Han, AFET, Université Lyon 2

Magali DEMANGET, Université Montpellier 3

Cédric FUENTES, AFET, EHESS

Gwennaël GAFFRIC, AFET, Université Libre de Bruxelles

Wafa GHERMANI, AFET, Université Paris 3

MA Félix Jun, Université Montpellier 3

Jérôme SOLDANI, AFET, Université Montpellier 3

Comité scientifique des journées

et membres du jury du Prix Jeune chercheur en études taïwanaises

(par ordre alphabétique)

Josiane CAUQUELIN, EHESS

CHANG Ti-Han, AFET, Université Lyon 2

CHEN Fang-hwei, Université Lyon 3

Stéphane CORCUFF, ENS Lyon

Solange CRUVEILLÉ, Université Montpellier 3

Magali DEMANGET, Université Montpellier 3

Cédric FUENTES, AFET, EHESS

Gwennaël GAFFRIC, AFET, Université Libre de Bruxelles

Wafa GHERMANI, AFET, Université Paris 3

Yoann GOUDIN, Université de Grenoble

LIU Chan-yueh, Université Montpellier 3

MA Félix Jun, Université Montpellier 3

Françoise MENGIN, Science po Paris, CERI

Damien MORIER-GENOUD, Université de Grenoble

Jérôme SOLDANI, AFET, Université Montpellier 3

Prix Jeune chercheur francophone en études taïwanaises

L’objectif de ce prix est de récompenser un jeune chercheur francophone prometteur travaillant, en sciences humaines et sociales, sur Taïwan et/ou les Taïwanais, ainsi que d’encourager d’autres étudiants, en master ou au doctorat, à faire des recherches sur le terrain taïwanais. Le prix pourra servir au récipiendaire à se rendre sur son terrain de recherche ou l’aider à publier. Le prix sera décerné par un jury d'universitaires, tous docteurs et appartenant à diverses institutions dans le monde, travaillant sur Taïwan et participant à l’encadrement de ces Journées d’études où les candidats présenteront le document de recherche soumis au concours.

Les candidats seront évalués sur la base d’un document de recherche rédigé de 5,000 à 10,000 mots à transmettre à secretaire@etudes-taiwanaises.fr

avant le 31 janvier 2018 et sur leur prestation orale lors des JE.

Les candidats n’étant pas francophones natifs sont bien sûr également invités à soumettre leur candidature et seront évalués comme tels.

Il est tout à fait possible de proposer une intervention lors des JE sans pour autant candidater pour le Prix jeune chercheur.

Prix Christian Ricourt

Le troisième prix Christian Ricourt du jeune chercheur francophone en études taïwanaises d’un montant de 500 euros sera remis à l’issue des journées. Vous trouverez toutes les informations concernant les conditions de candidature dans le document attaché à cet appel.