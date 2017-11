Archéologie en péninsule Ibérique

Annonce

Coordination

Laurent CALLEGARIN,

Nicolas MORALES

(École des hautes études hispaniques et ibériques, Casa de Velázquez, Madrid)

Organisation

École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),

Deutsches Archäologisches Institut-Madrid,

Universidad Autónoma de Madrid,

Aix-Marseille Université

Coll.

Institut français de Madrid, UMR 5607 (Ausonius, Université Bordeaux Montaigne)



Inscriptions

Presentation

Cette rencontre s’inscrit dans l’année de célébration du centenaire des premières fouilles françaises sur le site emblématique de Baelo Claudia (Tarifa, Cadix).



Les quatre campagnes, qui s’échelonnèrent de 1917 à 1921, réunissent une équipe internationale de chercheurs : financés par l’École des hautes études hispaniques, composante de l’Institut français d’Espagne situé à Madrid, et par une subvention de l’hispaniste américain Archer Milton Huntington, fondateur de The Hispanic Society of America, les travaux sont placés sous la direction scientifique du Français Pierre Paris, secondé par le franco-britannique George Edward Bonsor, responsable des opérations de terrain, et par l’Espagnol Cayetano de Mergelina y Luna.



Fort de cet exemple, le présent colloque entend mettre l’accent sur cet esprit de coopération scientifique internationale, notamment française et allemande, qui anime la recherche en péninsule Ibérique depuis la fin du XIXe siècle. La construction et la consolidation de l’archéologie péninsulaire seront examinées au prisme des relations internationales de 1880 à nos jours.



Seront tour à tour convoquées les aventures scientifiques des premiers savants, la professionnalisation et la spécialisation des chercheurs nationaux et étrangers, les rivalités, mais aussi les solidarités scientifiques sur fond d’événements macro-politiques qui secouèrent l’Europe dans la première moitié du XXe siècle, la mise au jour et l’identification de nouvelles cultures du passé, la constitution d’un appareil institutionnel pour gérer le domaine archéologique en Espagne, avec parallèlement la mise en place d’instituts de recherche étrangers, l’ouverture de nouveaux fronts archéologiques telle l’archéologie islamique dans les années 1960 jusqu’aux programmes de recherche internationaux, dont le renforcement actuel conduit à la constitution d’un réseau scientifique à l’échelle mondiale, où opérations de terrain, formation des jeunes chercheurs et publications s’entremêlent.

Programme

Mercredi 15/11

10h-14h Ouverture

Yves SAINT-GEOURS , Ambassadeur de France en Espagne

, Ambassadeur de France en Espagne Peter TEMPEL , Ambassadeur d'Allemagne en Espagne

, Ambassadeur d'Allemagne en Espagne Michel BERTRAND, Directeur de la Casa de Velázquez

Conférence d'ouverture

Jean-Marc DELAUNAY Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Archéologies entre guerres et paix

Session I – 1870-1928: la construction de l'archéologie espagnole

Entre élaboration de corpus et découverte de nouvelles cultures (1870-1914)

Marco De La RASILLA VIVES , Universidad de Oviedo El paleolítico y el arte rupestre en el solar hispano entre 1879 y 1936. La contribución de los investigadores extranjeros y su relación con los españoles

, Universidad de Oviedo El paleolítico y el arte rupestre en el solar hispano entre 1879 y 1936. La contribución de los investigadores extranjeros y su relación con los españoles José María LANZAROTE-GUIRAL Aix-Marseille Université / LabexMed, UMR 7303 (Telemme, Aix-Marseille) La Prehistoria peninsular en los museos y exposiciones internacionales en el primer tercio del siglo XX

15h30-18h30

Pierre ROUILLARD CNRS, UMR 7041 (Archéologies et Sciences de l’Antiquité, Nanterre) Les cultures de l’Espagne antique et les réseaux académiques européens autour de 1900

CNRS, UMR 7041 (Archéologies et Sciences de l’Antiquité, Nanterre) Les cultures de l’Espagne antique et les réseaux académiques européens autour de 1900 Trinidad TORTOSA ROCAMORA Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC La «invención» de la cultura ibérica: una aventura colectiva e internacional

Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC La «invención» de la cultura ibérica: una aventura colectiva e internacional Mariano AYARZAGÜENA SANZ Universidad de Castilla-La Mancha El papel de los ingenieros en el desarrollo de la arqueología peninsular (1860-1914)

Universidad de Castilla-La Mancha El papel de los ingenieros en el desarrollo de la arqueología peninsular (1860-1914) Jorge MAIER ALLENDE Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Al margen de las rivalidades: la correspondencia entre Pierre Paris y Emil Hübner (1896-1900)

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Al margen de las rivalidades: la correspondencia entre Pierre Paris y Emil Hübner (1896-1900) Grégory REIMOND Université Toulouse - Jean Jaurès Pierre Paris ou la révolution des perspectives

20h - Institut français de Madrid

Table ronde : Archéologie et diplomatie aujourd’hui en Méditerranée

Jeudi 16/11

9h-14h

Rivalités, confrontation et émulation en territoire neutre (1914-1918)

Gloria MORA RODRÍGUEZ Universidad Autónoma de Madrid Antes de Baelo. Las primeras misiones arqueológicas extranjeras en España

Universidad Autónoma de Madrid Antes de Baelo. Las primeras misiones arqueológicas extranjeras en España Jean-Pierre AMALRIC Université Toulouse – Jean Jaurès Entre «aliadófilos» et «germanófilos» : les élites intellectuelles espagnoles dans le contexte de la Grande Guerre

Université Toulouse – Jean Jaurès Entre «aliadófilos» et «germanófilos» : les élites intellectuelles espagnoles dans le contexte de la Grande Guerre Carolina GARCÍA SANZ Universidad de Sevilla Arqueología y Diplomacia en el Sur peninsular (1914-1918)

Construire l'avenir (1918-1928)

Thomas SCHATTNER Deutsches Archäologisches Institut-Madrid Ideas y propósitos: proyectos de implantación de institutos de investigación extranjeros en la Península Ibérica (años 1910-1930)

Deutsches Archäologisches Institut-Madrid Ideas y propósitos: proyectos de implantación de institutos de investigación extranjeros en la Península Ibérica (años 1910-1930) Paul AUBERT Aix-Marseille Université Archéologie de l’hispanisme français

15h30-18h30



Session II – Les années 1930-1960: ¿une période de vide scientifique?

L'archéologie face à l'histoire

Margarita DÍAZ-ANDREU Universitat de Barcelona / Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) La cooperación internacional en las décadas centrales del siglo xx

Universitat de Barcelona / Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) La cooperación internacional en las décadas centrales del siglo xx Enrique GOZALBES CRAVIOTO Universidad de Castilla-La Mancha Marruecos como lugar de encuentro de la arqueología francesa y española (años 1910-1960): enfoque institucional

Universidad de Castilla-La Mancha Marruecos como lugar de encuentro de la arqueología francesa y española (años 1910-1960): enfoque institucional Néjat BRAHMI UMR 8546 (AOrOc, CNRS-ENS, Paris) Mohcin CHEDDAD Université de Tétouan Espagnols et Français sur le terrain archéologique marocain (1912-1956)

UMR 8546 (AOrOc, CNRS-ENS, Paris) Mohcin CHEDDAD Université de Tétouan Espagnols et Français sur le terrain archéologique marocain (1912-1956) Hélène LE MEAUX Musée du Louvre Laurence BERTRAND DORLÉAC Sciences Po, Paris Les échanges artistiques entre la France et l’Espagne (1940-1941)

Vendredi 17/11

9h30-14h

Isolement politique, collaboration intellectuelle

Francisco GRACIA ALONSO Universitat de Barcelona Repliegue nacional y apertura internacional (años 1940-1960)

Universitat de Barcelona Repliegue nacional y apertura internacional (años 1940-1960) Martin BARTELHEIM Eberhard-Karls-Universität Tübingen El Instituto Arqueológico Alemán en la Península Ibérica: actuaciones y colaboraciones (1928-1960)

Session III – De 1960 à nos jours : le renforcement de la collaboration européenne

À partir de 1960: ouverture de nouveaux fronts scientifiques

Pierre GUICHARD Université Lumière Lyon 2 Philippe SÉNAC Université Paris-Sorbonne André BAZZANA CNRS Le renouveau de l’archéologie islamique en péninsule Ibérique

Université Lumière Lyon 2 Université Paris-Sorbonne CNRS Le renouveau de l’archéologie islamique en péninsule Ibérique

Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN Universitat d’Alacant Los corpora de las inscripciones latinas en la Península Ibérica: una obra internacional

Universitat d’Alacant Los corpora de las inscripciones latinas en la Península Ibérica: una obra internacional Antonio CARVALHO Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa, Rui Miguel Roberto DE ALMEIDA Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Jacinta BUGALHÃO Direcção-Geral do Património Cultural, Ana Sofia GOMES Direcção-Geral do Património Cultural Medio mundo en la Arqueología portuguesa. Las intervenciones internacionales en Portugal, de 1960 a la actualidad

15h30-18h30

De 1975 a nos jours : fouiller, se former et publier ensemble

María Dolores CAMALICH MASSIEU Universidad de La Laguna, Laure SALANOVA CNRS, UMR 8546 (AOrOc, CNRS-ENS, Paris) El Proyecto Tecnología y Sociedad: especialización y diversificación artesanal en Andalucía oriental entre el V-III milenios A.C.: un ejemplo de cooperación científica internacional en el campo de la Prehistoria

Universidad de La Laguna, CNRS, UMR 8546 (AOrOc, CNRS-ENS, Paris) El Proyecto Tecnología y Sociedad: especialización y diversificación artesanal en Andalucía oriental entre el V-III milenios A.C.: un ejemplo de cooperación científica internacional en el campo de la Prehistoria Iván GARCÍA JIMÉNEZ Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, Junta de Andalucía Baelo: un yacimiento abierto a la investigación internacional

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, Junta de Andalucía Baelo: un yacimiento abierto a la investigación internacional Patrice CRESSIER CNRS, UMR 5648 (CIHAM, Lyon) Cinzia VISMARA Università degli Studi di Cassino y del Lazio meridionale, Jorge ONRUBIA PINTADO Universidad de Castilla-La Mancha Recherches archéologiques dans les Jbala-Ghomara et le Rif (Maroc du Nord) : contacts, échanges et collaborations internationales de la Préhistoire à l’époque médiévale islamique

CNRS, UMR 5648 (CIHAM, Lyon) Università degli Studi di Cassino y del Lazio meridionale, Universidad de Castilla-La Mancha Recherches archéologiques dans les Jbala-Ghomara et le Rif (Maroc du Nord) : contacts, échanges et collaborations internationales de la Préhistoire à l’époque médiévale islamique Dirce MARZOLI Deutsches Archäologisches Institut-Madrid, Pierre MORET CNRS, UMR 5608 (TRACES, Toulouse), Laurent CALLEGARIN EHEHI, Casa de Velázquez (Madrid) El taller doctoral de Arqueología DAI-CVZ: una cooperación pedagógica y científica de más de 10 años

Conférence de clôture