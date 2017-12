Discernement et procédure dans la formation et l'activité d'ingénieur

Annonce

Le Colloque INGENIUM se tiendra le 7 décembre 2017, 9h00-18h00 au CNAM, 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris - Amphi Robert Faure (Métro Arts et Métiers M3 ou M11, Réaumur Sébastopol M4 ou M3, Strasbourg St-Denis M9, M8 ou M4)

Argumentaire

« Le métier de l’ingénieur consiste à poser, étudier et résoudre de manière performante et innovante des problèmes souvent complexes de création, de conception, de réalisation, de mise en œuvre et de contrôle de produits, de systèmes ou de services - éventuellement leur financement et leur commercialisation - au sein d’une organisation compétitive. Il intègre les préoccupations de protection de l’homme, de la vie et de l’environnement, et plus généralement du bien-être collectif. L’activité de l’ingénieur mobilise des ressources humaines et des moyens techniques et financiers. […] Dans les faits il y aurait lieu de parler au pluriel de « métiers » d’ingénieur. ». (CTI-Références et Orientation, version 2016, p.14)

Il est généralement attendu de l’ingénieur qu’il soit scientifique, rigoureux et créatif, et de l’entreprise qu’elle soit compétitive, respectueuse des normes et toujours plus innovante... Toutefois ces attentes ne sont-elles pas en partie des présupposés, voire des injonctions paradoxales ? Comment aborder et dépasser les difficultés qui en découlent ? Et d’abord, la question se pose-t-elle bien en ces termes ?

Dans la continuité de ce questionnement, après le colloque du 3 décembre 2015, le réseau Ingenium soulève la problématique des liens entre procédure et discernement dans la formation et l’activité d’ingénieur.

Nous aborderons ce questionnement à partir des activités économiques et sociales exercées par l’ingénieur, qu’il s’agisse d’industries lourdes (nucléaire, chimie, extraction), d’activités liées à des problématiques sanitaires (alimentation), de santé (industries pharmaceutiques, hôpitaux), d’environnement (agriculture et industrie), de sécurité (institutions diverses, police, armées, transports) et de nouvelles technologies (numérique, informatique, robotique). Cette liste est loin d’être exhaustive. Nous interrogerons aussi les formations mises en place par les Écoles pour préparer les futurs ingénieurs à ces responsabilités.

Programme

9h00 : Café d’accueil

Ouverture du colloque : Michel Dubois, Président d’Ingenium

9h30 : Table ronde « Approches institutionnelles »

Laurent Mahieu , CTI, Commission des Titres d’Ingénieurs, Directeur.

, CTI, Commission des Titres d’Ingénieurs, Directeur. Francis Jouanjean , CGE, Conférence des Grandes Ecoles, Délégué général.

, CGE, Conférence des Grandes Ecoles, Délégué général. Florence Chappert, ANACT, Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail, Chargée de mission.

10h30 : Table ronde « Approches métiers »

Animée par Michel Dubois et Marie-Laure Vitali, Président et Vice-Présidente Ingenium

Delphine Perrin , ONET Technologies - Nucléaire - Ingénieur Facteur Organisationnels et Humain. « Comment mettre les procédures et le discernement au service de la fiabilisation de l’activité de travail dans les industries à risques ? ».

, ONET Technologies - Nucléaire - Ingénieur Facteur Organisationnels et Humain. « Comment mettre les procédures et le discernement au service de la fiabilisation de l’activité de travail dans les industries à risques ? ». Francis Pollet , IPSA, Directeur. Général Armée de l’Air, ancien pilote de chasse, ancien conseiller aéronautique auprès du ministère de la Défense. « Nuages Cubiques »

, IPSA, Directeur. Général Armée de l’Air, ancien pilote de chasse, ancien conseiller aéronautique auprès du ministère de la Défense. « Nuages Cubiques » Lionel Prevost, ESIEA, Directeur de Recherche Learning Data Robotix. « Bonnes (et mauvaises) pratiques en intelligence artificielle ».

12h00 -13h30 : Buffet repas

13h30 - 15h30 : 4 Ateliers en parallèle

Atelier 1 – Décision et prise de risque

Animé par Loïc Sauvee (Unilasalle) et Fatma Fourati-Jamoussi (Unilasalle)

Fatma Fourati-Jamoussi, Claude Narcisse Niamba, Michel Dubois, Unilasalle Beauvais , « Intelligence Economique et Veille Stratégique : de sa pratique en entreprise à son rôle dans l’enseignement. »

, « Intelligence Economique et Veille Stratégique : de sa pratique en entreprise à son rôle dans l’enseignement. » Nejib Abdelmoula , EISTI, « Décision et prise de risque. »

, EISTI, « Décision et prise de risque. » Serge Boarini , Lycée l’Oiselet, Isère, « La Décision en situation. La décision comme perception et construction d’unités signifiantes. »

, Lycée l’Oiselet, Isère, « La Décision en situation. La décision comme perception et construction d’unités signifiantes. » Véronique Chauveau, Unilasalle Beauvais , « Procédures et discernement : deux dimensions indissociables du Risk Management, déclinaison de cette dualité de la grande entreprise à l’exploitation agricole. »

, « Procédures et discernement : deux dimensions indissociables du Risk Management, déclinaison de cette dualité de la grande entreprise à l’exploitation agricole. » Fabien Milanovic, Sup’Biotech, « Des O.V.N.I sur terre ? Discernement et procédure au sein de l’ingénierie biotechnologique. »

Atelier 2 – Procédure, asservissement et/ou libération ?

Animé par Michel Sonntag (INSA Strasbourg) et Claire Leroux (ESIEA)

Claire Leroux , ESIEA, « L’art de procéder au discernement. »

, ESIEA, « L’art de procéder au discernement. » Zam-Zam Abdirahman , Unilasalle Beauvais, « La nouvelle norme IS0 9001 version 2015: procédure versus discernement ? »

, Unilasalle Beauvais, « La nouvelle norme IS0 9001 version 2015: procédure versus discernement ? » Jean-Gabriel Offroy , EISTI, « Discernement et procédure dans la relation à l’autre »

, EISTI, « Discernement et procédure dans la relation à l’autre » Michel Dubois, Unilasalle Beauvais, « La procédure, libération ou aliénation ? Rôle du discernement. »

13h30 - 15h30 : 4 Ateliers en parallèle (suite)

Atelier 3 – Interprétation et culture

Animé par Edwige Bombaron (Cnam), Marie-Laure Vitali (Cnam)

Benoît Humblot , EPF, « Les lanceurs d’alerte saisis par le droit, ou quand la procédure encadre le discernement… »

, EPF, « Les lanceurs d’alerte saisis par le droit, ou quand la procédure encadre le discernement… » Brad Tabas , ENSTA Bretagne, « Cultures de l’innovation : Penser la valeur de la procédure, penser la valeur du discernement. »

, ENSTA Bretagne, « Cultures de l’innovation : Penser la valeur de la procédure, penser la valeur du discernement. » Cathy Sable , IMT Atlantique Brest, « Formation à l’interculturel : quel équilibre entre discernement et procédures ? »

, IMT Atlantique Brest, « Formation à l’interculturel : quel équilibre entre discernement et procédures ? » Sophie Mano, EISTI, « Procédure, discernement et interculturel : le rapport aux normes au défi de la culture. »

Atelier 4 – Formation et développement des compétences de discernement

Animé par Marie Chedru (Unilasalle) et Yann Serreau (CESI)

Anne-Marie Jolly et Julien Borderieux , Polytech Orléans « Discernement créatif : design thinking et éco-design en écoles d’ingénieurs. »

et , Polytech Orléans « Discernement créatif : design thinking et éco-design en écoles d’ingénieurs. » Ferguson, Y., Sanchez, H., Soucasse, E ., ICAM Toulouse, « La dialectique du quoi et du comment : enjeux et démarches pédagogiques pour discerner pour, contre, sans, avec, malgré la Procédure, discernement et interculturel: le rapport aux normes au défi de la culture.»

., ICAM Toulouse, « La dialectique du quoi et du comment : enjeux et démarches pédagogiques pour discerner pour, contre, sans, avec, malgré la Procédure, discernement et interculturel: le rapport aux normes au défi de la culture.» Marc Guyon , Cnam-CRTD, « Ecouter pour discerner. »

, Cnam-CRTD, « Ecouter pour discerner. » Sophie Gaultier Le Bris et Siegfried Rouvrais, Ecole Navale LEGO ; IMT Atlantique IRISA ; Université Bretagne-Loire, Brest, « Compétences de prise de décision développées en situations complexes et incertaines. »

15h30 Pause et retour en plénière

15h45 : Table ronde « Approche traditionnelle du discernement»

Animée par Yann Serreau (CESI) et Laurent Couturier (EISTI)

Jean-Luc Fabre , Jésuite, Le Discernement selon la Tradition d’Ignace de Loyola. Assistant national de la Communauté de Vie Chrétienne (Paris).

, Jésuite, Le Discernement selon la Tradition d’Ignace de Loyola. Assistant national de la Communauté de Vie Chrétienne (Paris). Swami Veetamohananda , Moine Védantique, Le Discernement selon la Tradition de l’Advaïta Vedanta. CVR, Gretz (Seine et Marne).

, Moine Védantique, Le Discernement selon la Tradition de l’Advaïta Vedanta. CVR, Gretz (Seine et Marne). Alain de Broca, Neuropédiatre en soins palliatifs, Directeur espace de réflexion éthique régional Picardie.

17h00 : Clôture du Colloque, Michel Dubois, Président Ingenium

Et en plus, pour ceux que ça intéresse…

17h15- 17h45 Proposition d’expérimentation du Discernement intérieur,

Méditation guidée par le Moine Védantique* S. Veetamohananda

« La méditation permet de retrouver l’harmonie universelle et développe ainsi à la fois la compréhension cordiale et intelligente de soi, des autres et de l’univers.»

http://www.centre-vedantique.fr/

* Le Védanta est une des plus anciennes philosophies religieuses, issue de l’Inde.

Inscription

Les fiches d'inscription sont à retourner avant le 30 novembre 2017

Frais d’inscription au colloque (repas et pauses compris) :

35 € TTC pour les membres du réseau Ingenium, de l’Uplegess, du Cnam et pour les communicants

20 € TTC pour les doctorants, étudiants avec justificatifs

60 € TTC pour les autres valant adhésion individuelle au réseau Ingenium pour 2018

Contacts et informations