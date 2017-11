Babel transatlantique

Annonce

Argumentaire

Comment ce savoir linguistique se construit-il non pas uniquement dans des lieux de savoir européens mais dans un processus de circulation entre des centres de production variés, sur les terrains offrant un accès direct à ces idiomes déjà ou dans les lieux d’accumulation des connaissances linguistiques en Amérique ou en Europe. Afin de mettre en avant une histoire matérielle de ce savoir, il s’agira d’envisager la manière dont ces langues circulent : sous quelles formes, à partir de quels échantillons (les alphabets par exemple), prélevés et transportés ? Comment ces derniers sont-ils thésaurisés entraînant la constitution d’ « archives linguistiques » (J. Trabant), tantôt bibliothèques, tantôt cabinets où les langues sont exposées, tantôt ouvrages manuscrits ou imprimés les rassemblant ? L’exposition de ces langues passent-elles par une translittération en caractères latins, par l’usage de caractères spéciaux, par d’autres formes de mise en écriture ? Leur accorde-t-on d’ailleurs le statut d’« écritures » ou de « hiéroglyphes », catégorie omniprésente entre XVIe et XVIIIe siècle ? Seront ainsi au centre des réflexions les techniques d’impression de ces langues : dans quels lieux et par quels acteurs sont élaborés les caractères typographiques ? Comment rendre typographiquement les particularités de telle ou telle langue ? L’imprimerie de la Congrégation de Propaganda Fide offrira ainsi un lieu privilégié, « aux antipodes de Babel » (G. Pizzorusso), de l’étude de cette gestion des langues « autres », issues des « quatre parties du monde » dont Francesco Ingoli (1578-1649), premier secrétaire de la Congrégation, dresse une Relazione en 1631. Les langues américaines ne font pourtant pas partie du fonds de la Typographie : la position d’« angles morts » linguistiques de l’Amérique ou de l’Afrique, vues depuis l’Europe, apparaît ainsi comme un point saillant.

L’attention aux centres de production typographique invitera donc à prendre en considération les acteurs divers de l’élaboration des savoirs, en rien limités aux seuls philologues érudits mais incluant aussi les « techniciens », ouvriers typographes forgeant les poinçons ou imprimeurs gérant de nombreuses presses.

Cette prise en compte des acteurs dans leur diversité invite aussi à insister sur ceux agissant depuis les terrains transatlantiques. Les missionnaires en particulier apparaissent comme des intermédiaires privilégiés, leurs missions d’évangélisation les conduisant à se confronter aux locuteurs des territoires où elles prennent place. Ces derniers, agents indigènes, sont partie prenante de la construction des savoirs. Comment s’élabore alors une « linguistique missionnaire » (O. Zwartjes) ? Comment les missionnaires apprennent-ils puis enseignent-ils les langues indigènes, grâce à quels outils (vocabularios, sermonarios...), imprimés ou manuscrits ; à partir de quelles interactions ?

Une approche pluridisciplinaire de ces questionnements, partagés entre historiens, linguistes ou anthropologues, conduira à des échanges fructueux.

Programme

9h Accueil des participants

9h15 Introduction (Charlotte de Castelnau L’Estoile et Fabien Simon)

Collecter, écrire, imprimer depuis l’Europe les langues des quatre parties du monde

9h30 Giovanni Pizzorusso (Université de Chieti), « Imprimer dans les langues du monde: la Typographie de la Propaganda Fide »

10h15 Fabien Simon (Université Paris Diderot, ICT), « Paris, nouvelle Rome typographique : imprimer le « Notre Père » en 150 langues en 1805 (l'Oratio dominica CL linguis de J-J Marcel) »

10h45 Discussions puis Pause café

11h30 Bernard Colombat (Université Paris Diderot, HTL), « La transcription des échantillons de langues dans le Mithridate de Conrad Gessner (1555) »

12h Adrien Delmas (IMAF), « Scaliger, le calendrier éthiopien et les révisions de l'histoire universelle, 1583 »

12h30 Discussions puis pause déjeuner

Terrains missionnaires et maîtrise des langues : enjeux politiques, enjeux religieux, enjeux de savoir