Les commémorations demeurent en France un sujet peu exploré dans les études consacrées au XIXe siècle. L’état des lieux de la recherche reflète cette situation en regard des pays anglo-saxons où les travaux sur le sujet abondent dans le domaine des cultural memory studies, de l’histoire culturelle et des études littéraires. En France, c’est principalement sous l’angle du monument, de l’historiographie et dans des monographies ponctuelles qu’est abordé le sujet.

L’atelier interroge les commémorations comme événements littéraires et spectaculaires qui célèbrent autant qu’elles construisent la grandeur. Pour ce faire, l’atelier s’intéresse à un ensemble d’œuvres littéraires, artistiques et musicales rarement étudié à ce jour. Ce corpus, bien que contraint et figé par un formatage générique, culturel et idéologique propre au panégyrique, s’ouvre au fil des décennies à de nouvelles pratiques et à de nouveaux publics jusqu’à se rapprocher des festivités de lancement des Expositions universelles. Une table-ronde permettra, en fin de parcours, de mettre en perspective le sujet avec des commémorations contemporaines.

10 h Marie-Clémence Régnier (ATER à l’université d’Artois) Accueil et introduction, Présentation du n° 7 du Magasin du xix e siècle : « La Machine à Gloire »

11 h 45 Monica Preti ( historienne de l’art et responsable de la programmation en histoire de l’art à l’Auditorium du Louvre) Célébrer les Poètes de la Nation : le culte de l’Arioste en Italie (xix e -xx e siècles)

14 h 30 Mathilde Labbé (MCF en littérature française xixe-xxie siècles à l’université de Nantes) Jules Verne à Nantes et à Amiens : commémoration et ancrage local d’un écrivain national (1905-2017)

15 h-15h45 Table-ronde Haut-Comité aux commémorations nationales Présentation générale

Florence Bourrilon (professeur d’histoire contemporaine à l’université de Paris-Est-Créteil), Laurent Coudroy de Lille (MCF, Institut d’urbanisme de Paris / université de Paris-Est-Créteil) et Oliver Millet (professeur de littérature française de la Renaissance à l’Université de Paris-Sorbonne) « Répertorier les plaques commémoratives dans l’espace public parisien, questions de méthode »

Samedi 2 décembre 2017

10 h – 16 h 30

Salon de Musique de l’Arsenal

1, rue de Sully

75004 Paris

