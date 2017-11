Annonce

Argumentaire

Jeanne-Marie Bouvier de la Motte (1648-1717), mieux connue sous le nom de Madame Guyon, demeure encore aujourd’hui l’une des figures parmi les plus singulières de l’histoire religieuse. Femme, laïque, écrivaine et mystique sous le règne du Roi Soleil, cette « célèbre inconnue » a fait preuve d’une indépendance intellectuelle inouïe pour l’époque, revendiquant avec passion une liberté d’expression à plusieurs niveaux, autant dans sa vie littéraire et spirituelle que dans sa vie publique et sociale, voire « politique ». À l’occasion de la célébration du tricentenaire de la mort de Madame Guyon, la Faculté de théologie de l’Université de Genève organise un colloque international réunissant des historiens, théologiens, littéraires et philosophes, afin de poser à nouveaux frais la question de l’œuvre mystique de cette figure parfois déroutante du Grand Siècle et de débattre sur les implications sociales, éthiques et politiques de sa pensée et de son action à la Cour de Versailles.

Les conférences auront lieu du 23 au 25 novembre 2017 à l'Université de Genève, Uni Bastions, salle B012, 5 rue de-Candolle, 1204, Genève. Entrée libre, sans inscription.

Comité scientifique

Mariel Mazzocco

Ghislain Waterlot

Programme

Jeudi 23 Novembre

9h30 : Mariel Mazzocco et Ghislain Waterlot : « Madame Guyon ou la quiétude intempestive. Une brève présentation de sa vie et de son œuvre »

10h30 : pause

10h45 : Patricia Ward (Université Vanderbilt, Nashville): « "The Quietist in Action" »

12h15 : Repas

14h00 : Jad Hatem (Université Saint-Joseph, Beyrouth): « Du centre créé au centre incréé : liberté et passivité chez Madame Guyon »

15h30 : pause

16h00 : Dominique Tronc (Paris) : « Madame Guyon au centre d’une filiation mystique »

17h30 : moment musical. Cantiques spirituels de Mme Guyon sur des airs de Lully

Vendredi 24 novembre

09h00 : Mathieu Da Vinha (Centre de recherche du château de Versailles) : « Mme Guyon et les réseaux à la Cour de Versailles à la fin du xvii e siècle (ca. 1685-1700) »

10h30 : pause

11h00 : Lars Noergaard (Université de Copenhagen) : « Madame Guyon and the direction of Madame de Maintenon’s soul. »

12h30 : repas

14h00 : Bernard Forthomme (Paris) : Le conflit des mystiques

15h30 : pause

16h00 : Antoinette Gimaret (Université de Limoges): « ‘Je n’ai pour partage que le rien’. Le récit de captivité comme mise à l’épreuve d’un idéal de déprise »

16h45. Atelier Jeunes chercheurs

Samedi 25 novembre

09h30 : Peter Tyler : (St Mary’s University, London) : « Jeanne-Marie Guyon’s approach to prayer: Christian mindfulness or mystic contemplation? »

11h15 : Anne Lagny (ENS de Lyon) : « Un tel attrait, irrésistible pour une âme tendre… ». L’éducation de la sensibilité dans l’expérience de la religiosité guyonienne, dans le roman psychologique de Karl Philipp Moritz Anton Reiser. »

12h : Conclusions