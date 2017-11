Annonce

L’équipe du projet ANR EDITEF est heureuse d’annoncer la mise en ligne en libre accès de la base de données EDITEF consacrée à l’édition italienne dans l’espace francophone à la première modernité.

Cet outil bio-bibliographique permet l’exploitation de données concernant des collections de livres imprimés entre 1450 et 1630 en langue italienne et conservées aujourd’hui dans l’espace francophone. La base rend disponibles des informations, connues ou inédites, concernant les personnages engagés dans le monde de l’édition (imprimeurs, libraires, correcteurs, graveurs de caractères, traducteurs, etc.) et de la conservation (collectionneurs, bibliophiles, etc.), tout en décrivant leur activité au sein des collectivités (associations d’imprimeurs, institutions religieuses et laïques, académies, etc.). Cet outil vise entre autres à reconstituer les réseaux familiers et professionnels (liens familiaux, collaborations professionnelles).

La base EDITEF permet en outre de relier des exemplaires précis à leurs possesseurs grâce à un travail de dépouillement des données émergeant de documents manuscrits (inventaires, testaments) et d’analyse des marques de provenance présentes sur les exemplaires imprimés, ayant été consultés dans les bibliothèques patrimoniales françaises, suisses et belges (voir la liste).

Ce travail est le résultat d’une collaboration fructueuse entre le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours et de nombreuses bibliothèques de l’espace francophone (France, Suisse, Belgique). Nous remercions chaleureusement les bibliothèques patrimoniales pour leur accueil et pour leur précieuse collaboration.

Responsable scientifique

Chiara LASTRAIOLI, Professeur d’études italiennes (CESR, Tours)

Chargée du projet : Giulia VENTRELLA-PROUST (CESR, Tours)

Chercheur post-doctoral (2015-2016) : Massimo SCANDOLA (CESR, Tours)

Stagiaire (2017) : Juliette LE GALL (CESR, Tours)

User’s guide

La base EDITEF se construit autour de trois objets principaux, en relation entre eux : les Personnes, les Collectivités et les Objets.

Les Personnes

a) les professionnels de la chaine du livre: imprimeurs, libraires, colporteurs, correcteurs…Ces personnalités sont, quand possible, reliées à leurs marques typographiques.

b) les possesseurs des exemplaires imprimés en langue italienne entre 1450 et 1630 dans l’espace francophone (France, Suisse et Belgique) et en Italie.

Voir la liste de personnes ici.

Les Collectivités

Cette catégorie indique toute association de personnes, qu’elle soit à but commercial, religieux, scolaire ou autre (ateliers d’imprimeurs, couvents et monastères, universités, collèges et académies, etc.).

Voir la liste de collectivités ici.

Les Objets

Les éditions et les exemplaires ayant été étudiés lors des campagnes de recherche effectuées dans les bibliothèques patrimoniales françaises, suisses et belges (voir la liste) sont présents sous la catégorie des Objets. Aux éditions correspondent les « objets typographiques » : les marques d’imprimeur et les ornements typographiques des éditions ; aux exemplaires correspondent les marques de provenance.

Nous remercions tout particulièrement les bibliothèques patrimoniales suivantes de nous avoir accueillis dans leurs établissements et, dans certains cas, de nous avoir fourni des descriptions d’exemplaires, ainsi que des clichés des marques de provenance :

Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois

Bibliotheca Bodmeriana – Fondation Martin Bodmer, Genève

Bibliothèque Cantonale, Porrentruy

Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Fribourg

Bibliothèque cantonale et universitaire de Mons

Bibliothèque d’Architecture, Lettres, Philosophie, Histoire et Arts – Université de Liège

Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, Genève

Bibliothèque de Genève

Bibliothèque de l’Abbaye, Saint-Maurice d’Agaune

Bibliothèque de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, Bourg-Saint-Pierre

Bibliothèque de l’Institut d’histoire de la réformation, Genève

Bibliothèque de la Fondation Barbier-Mueller, Genève

Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges

Bibliothèque des pasteurs, Neuchâtel

Bibliothèque du Centre d’études Supérieures de la Renaissance, Tours

Bibliothèque du Grand Séminaire, Liège

Bibliothèque Mazarine

Bibliothèque Municipale d’étude et de Conservation, Besançon

Bibliothèque municipale, Mâcon

Bibliothèque Municipale, Semur-en-Auxois

Bibliothèque municipale, Tournus

Bibliothèque Publique et Universitaire, Lausanne

Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris

Bibliothèque Stanislas, Nancy

Bibliothèque Universitaire Lettres Arts & Sciences Humaines – Université François Rabelais, Tours

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin, Namur

Médiathèque d’Orléans

Médiathèque de Châteaudun

Bibliothèques de l’Université Rennes 2

Médiathèque de la Communauté Urbaine d’Alençon

Bibliothèque de Rennes Métropole – Les Champs Libres

Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Médiathèque Jean Lévy, Lille

Médiathèque Louis-Aragon, Mans

Médiathèque Pierre-Amalric, Albi

Médiathèque Valais-Sion

Toute personne souhaitant participer au projet EDITEF peut contacter directement l’équipe-projet à l’adresse editef@univ-tours.fr

Toute remarque, critique ou observation seront les bienvenues!