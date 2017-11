Annonce

Ce colloque, placé sous le Haut patronage du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique de l'Algérie, est organisé par l'Université Ferhat Abbas de Sétif 1, en partenariat avec le CHCSC (UVSQ-Paris Saclay) et l'Institut Charles Cros. Il participe des colloques internationaux du programme de recherche « Éthiques de la Création » sous la responsabilité de Sylvie Dallet.

« La créativité des territoires, enjeu des formations durables ? »

Si on admet que le développement territorial durable permet la production de richesses (nouvelles), le développement des ressources locales et la préservation de l’environnement à l’attention des générations futures, la question de l’humain, dans son travail et son accès au savoir, demeure au cœur de la transmission des compétences.

Depuis quelques années, la tripartition des études supérieures en Licence Master et Doctorat a permis d’offrir une véritable lisibilité des formations internationales et occasionne, de fait, des coopérations scientifiques internationales fructueuses. Toutefois, le système LMD est confronté à la diversité territoriale, dans un contexte de restructuration des opérateurs économiques, qui peuvent se délocaliser très rapidement. Cette situation inédite conduit paradoxalement à un chômage élevé des cadres, dans une situation absurde qui crée de la défiance politique et peut fracasser, à terme, les structures d’enseignement démocratiques qui oeuvrent pour une ouverture sociétale. Pour y pallier, les apprentissages doivent être développés de même que la recherche, dans des modalités épistémologiques et éthiques attentives à l’évolution des métiers, dans une relation constante aux apports diversifiés et créatifs des sciences humaines.

Au delà des compétences sectorielles nécessaires, dont l’enseignement supérieur est traditionnellement dépositaire, l’université a donc besoin de comprendre et d’enseigner les conditions d’émergence des nouveaux savoirs culturels et sociaux (dont internet et le réseaux sociaux font partie, dans des transdisciplinarité actives), y compris dans des disciplines connexes, telles les écritures créatives du présent, dans leurs multiples expressivités. (…) Cette coopération de l’enseignement et du terrain, peut permettre un développement autonome conjoint des acteurs économiques ou, dans sa partie impensée, conduire, au contraire, à leur dépendance sociétale. Comment s'exprime-t-elle au niveau d'un territoire donné ? Ces études de cas vont s’attacher particulièrement aux expériences méditerranéennes, mais doivent mettre en valeur des coopérations inventives, dans une relation culturelle de respect. Dans un même esprit d’ouverture au territoire, l’université doit s’attacher à valoriser des expériences interdisciplinaires et collaboratives entre les disciplines d’enseignement.

Le colloque de Sétif présente un programme dense, qui se nourrit d'une trentaine de communications internationales selon le déroulé suivant :

5 novembre 2017

à l'amphithéâtre Nait Belkassem

08h30-09h30 Accueil et inscriptions

09h30 – 10h20 Ouverture officielle du Colloque Allocution d’ouverture de M. Abdelmadjid DJENANE, Recteur de l’UFAS Sétif 1 et Sylvie DALLET, vice-présidente du Colloque (CHCSC-UVSQ & Institut Charles Cros, prof. UPEM)

1ère séance- Président : M. H. LATRECHE (président CRUEST)

Rapporteur : Mohamed BELOUNNAS (Univ Sétif 1)

10h20 – 10h40 Abdelmadjid DJENANE (UFAS1) Éléments pour une démarche de territorialisation de l’activité universitaire : le cas de l’Université Ferhat Abbas Sétif 1

(UFAS1) Éléments pour une démarche de territorialisation de l’activité universitaire : le cas de l’Université Ferhat Abbas Sétif 1 10h40– 11h00 Sylvie DALLET (Institut Charles Cros/CHCSC-UVSQ) Savoirs de frontières, éthique et interdisciplinarité : l’expérience de l’Institut Charles Cros

11h00 – 11h20 pause-café

Président : N. MESSAHEL

11h20 – 11h40 Pascal PLOUCHARD (Université de Bordeaux) L’AECIUT : une communauté de pratiques pour la promotion d'une formation exigeante à la culture et la communication

(Université de Bordeaux) L’AECIUT : une communauté de pratiques pour la promotion d'une formation exigeante à la culture et la communication 11h40 – 12h00 GOBSCH, KRISCHOK, BOUAFIA (Ilmenau, Allemagne, UFAS1) Innovation en photovoltaïque grâce à la collaboration avec l'industrie et la coopération internationale

(Ilmenau, Allemagne, UFAS1) Innovation en photovoltaïque grâce à la collaboration avec l'industrie et la coopération internationale 12h00 – 12h20 Mounir CHERRAD (Laboratoire LAUTES. Université Constantine 3) Université et territoire : une relation embryonnaire

12h20 – 13h00 débat

13h00 – 14h00 pause déjeuner

2ème séance Présidente : Sylvie DALLET

Rapporteur : Mohamed BELOUNNAS (Univ Sétif 1)

14h00 – 14h15 Yannick LEBTAHI (Université de Lille 3) Pour une approche interculturelle de la communication

(Université de Lille 3) Pour une approche interculturelle de la communication 14h15-14h30 Sylvie BRODZIAK (Université de Cergy Pontoise) La place de la culture dans une université de la région parisienne entre beau temps et tempête

(Université de Cergy Pontoise) La place de la culture dans une université de la région parisienne entre beau temps et tempête 14h30 – 14h45 Messaoud BENSALEM (Université de Djelfa) آفاق التنشيط الجامعي ... نحو التأسيس لمفهوم التفاعل الديناميكي المستمر بين أقطاب الأسرة الجامعية (Perspectives de l’animation universitaire … vers la fondation d’un concept d’interaction dynamique continue entre les pôles de la communauté universitaire)

(Université de Djelfa) آفاق التنشيط الجامعي ... نحو التأسيس لمفهوم التفاعل الديناميكي المستمر بين أقطاب الأسرة الجامعية (Perspectives de l’animation universitaire … vers la fondation d’un concept d’interaction dynamique continue entre les pôles de la communauté universitaire) 14h45 – 15h00 Souad ROUACHED HASNI (ATFP, Tunisie) Formation professionnelle en Tunisie nouveaux besoins nouveaux (Axes stratégiques)

(ATFP, Tunisie) Formation professionnelle en Tunisie nouveaux besoins nouveaux (Axes stratégiques) 15h00 – 15h-15 Rahma SAHALI (École Nationale Sup. de Management, Alger) Les formations professionnelles et les sciences humaines et sociales en Algérie

15h15 – 15h45 débat

15h45 – 16h00 pause-cafe

3ème séance Présidente : Sylvie BRODZIAK

Rapporteur : Mohamed BELOUNNAS (Univ Sétif 1)

16h00 – 16h15 Rachid BENAMIROUCHE (ENSSEA Alger) L’alignement stratégique du système d’information territorial pour l’évaluation de l’enseignement supérieur dans un contexte de développement durable

(ENSSEA Alger) L’alignement stratégique du système d’information territorial pour l’évaluation de l’enseignement supérieur dans un contexte de développement durable 16h15 - 16h30 Didier MULNET (ESPE Clermont Auvergne) Créativité et numérique : du MOOC connexionniste aux innovations de rupture en formation

(ESPE Clermont Auvergne) Créativité et numérique : du MOOC connexionniste aux innovations de rupture en formation 16h30 - 16h45 TONISCH, KRISCHOK, GOBSCH (Ilmenau, Allemagne) Basic engineering school

(Ilmenau, Allemagne) Basic engineering school 16h45 – 17h00 Hadjer TROUDI (École hautes études commerciales Alger) Les technologies de l’information et de la communication Au cadre de l’enseignement supérieur

(École hautes études commerciales Alger) Les technologies de l’information et de la communication Au cadre de l’enseignement supérieur 17h00 – 17h15 Amira ABDELBAKI (Université de Skikda) الوسائط التكنولوجية آلية لتنمية الفكر الإبداعي لدى طلبة قسم علوم Les moyens technologiques, un mécanisme de développement de la pensée créatrice des étudiants de la Faculté des sciences

17h15 – 17h45 débat

Lundi 06 novembre 2017

4ème séance Président : Oussama KHARCHI

Rapporteur : Mohamed BELOUNNAS (U. Sétif 1)

09h00 – 09h15 Gérard-François DUMONT (Paris V Descartes) Les échelles variées des expériences territoriales

(Paris V Descartes) Les échelles variées des expériences territoriales 09h15 – 09h30 Younes FERDJ (CREAD Alger) La créativité des territoires en Algérie, vers un Modèle d’Innovation Territoriale

(CREAD Alger) La créativité des territoires en Algérie, vers un Modèle d’Innovation Territoriale 09h30 – 09h45 Abdelhakim KEBICHE (UFAS1) Sétif, de la ville à la Métropole : acteurs et enjeux de l’aménagement du territoire

(UFAS1) Sétif, de la ville à la Métropole : acteurs et enjeux de l’aménagement du territoire 09h45 – 10h00 WASSILA BOURAS (UFAS1) Le rôle de l’université dans la promotion et la créativité des territoires

(UFAS1) Le rôle de l’université dans la promotion et la créativité des territoires 10h00 – 10h15 S. DALLET (texte de Laurent GONTIER) Ouessant, une île et son cadastre

10h15 – 10h45 débat

10h45 – 11h00 pause-cafe

5ème séance Présidente : Yannick LEBTAHI

Rapporteur : Mohamed BELOUNNAS (Univ Sétif 1)

11h00 – 11h15 Aoued BOUKELIF (Université Djilali Liabes de S.B.A) Éduquer au développement durable interculturel : vers une ville durable intelligente apprenante

(Université Djilali Liabes de S.B.A) Éduquer au développement durable interculturel : vers une ville durable intelligente apprenante 11h15 – 11h30 Hugues BAZIN (Laboratoire d'Innovation Sociale par la Recherche-Action) Un exemple inventif de recherche-action : les récupérateurs-vendeurs de rues en partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord

(Laboratoire d'Innovation Sociale par la Recherche-Action) Un exemple inventif de recherche-action : les récupérateurs-vendeurs de rues en partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord 11h30 – 11h45 Arezki AKERKAR et Josiane STOESSEL-RITZ (Université de Bejaïa) Formations et apprentissages au développement territorial durable. Retour sur une expérience de partenariat décentralisé franco-algérien

et Josiane STOESSEL-RITZ (Université de Bejaïa) Formations et apprentissages au développement territorial durable. Retour sur une expérience de partenariat décentralisé franco-algérien 11h45 – 12h00 Kamel TCHAM (Université d’Oran 2) Le géomarketing, approche stratégique pour la promotion territoriale et le développement économique local

(Université d’Oran 2) Le géomarketing, approche stratégique pour la promotion territoriale et le développement économique local 12h00 – 12h15 Nadjet KOURTEL (Univ de Constantine 2) دور العناقيد التكنولوجية في دفع المقدرة التكنولوجية للاقتصاد Le rôle des grappes technologiques pour impulser la capacité technologique de l'économie

12h15 – 12h45 debat

12h45 – 13h45 pause dejeuner

6ème séance Président : Gérard François DUMONT

Rapporteur : Mohamed BELOUNNAS (Univ Sétif 1)

13h45 – 14h00 KRISCHOK, MÜLLER, GOBSCH (Ilmenau, Allemagne) (L'Institut Inter facultative des Micro- et Nanotechnologies (IMN) à Technische Universität Ilmenau– Un exemple d'éducation et de recherche interdisciplinaire efficace

(Ilmenau, Allemagne) (L'Institut Inter facultative des Micro- et Nanotechnologies (IMN) à Technische Universität Ilmenau– Un exemple d'éducation et de recherche interdisciplinaire efficace 14h00 – 14h15 Leila RAHMANI-KELKOUL (UFAS1) Des exemples d’enseignement du savoir-faire local dans le LMD ‘en Architecture et en Urbanisme’

(UFAS1) Des exemples d’enseignement du savoir-faire local dans le LMD ‘en Architecture et en Urbanisme’ 14h15 – 14h30 Rachid HADEF (Univ de Constantine 3) La formation des architectes en LMD, répond-elle aux attentes du marché du travail en Algérie ?

(Univ de Constantine 3) La formation des architectes en LMD, répond-elle aux attentes du marché du travail en Algérie ? 14h30 – 14h45 Rachid BENALI et F. ATOUI La responsabilité sociale des facultés de médecine

14h45 – 15h15 débat

15h15 – 15h30 pause-cafe

15h30- 15h45 Rapport général : Mohamed BELOUNNAS et prise de parole des SPONSORS

Prof. Abdel-Madjid DJENANE, Recteur de l’UFAS1 Président du colloque

Prof. Sylvie DALLET, Arts, Histoire (CHCSC-UVSQ Paris-Saclay et Institut Charles Cros, France Co-Présidente du colloque

Prof. Hafid AOURAG, Physique (DGRSDT/MESRS, Algérie)

Prof. Sylvie BRODZIAK, Lettres et Histoire (Université de Cergy-Pontoise, France)

Dr. Noureddine GHOUALI, Automatisme (DGEFS-MESRS, Algérie)

Prof. Gerhard GOBSCH, Mécanique et optique (Université Technologique Ilmenau, Allemagne) • Dr. Oussama KHARCHI, Architecture et Urbanisme (IAST, UFAS1, Algérie)

Prof. Pina LALLI, Sciences de l’Information et Sciences Politiques (Université de Bologne, Italie)

Prof. Mohamed EL Hadi LATRECHE, Électronique (Université Constantine 2, CRUEst, Algérie)

Prof. Yannick LEBTAHI, Arts, Sciences de l’Information & de la Communication (Université Lille 3, France)

Prof. Didier MULNET, Écologie, Développement Durable et Éducation (ESPE, Université Clermont-Auvergne, France)

Prof. Élie YAZBEK, Audiovisuel (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban)

