Résumé

Peu abordée par les historiens la chanson dans toutes ses dimensions - individuelle, collective, populaire, savante, politique, emblématique, régionale ou mondialisée, écoutée, fredonnée ou chantée à pleine voix, a capella ou accompagnée, appartient à la vie des sociétés dont elle écrit aussi l’histoire. Ce sont ces dimensions, musicales, sociales, politiques et culturelles qui seront abordées dans deux journées d’études organisées conjointement par le LARHRA- UMR 5190 (Pôle images, sons, mémoire) et le Musée Dauphinois, autour de l’exposition Si on chantait ! La La La La. À partir d’entrées spécifiques et de l’exposition et de différents exemples, sera analysée la place de la chanson et des chansons comme source et récit pour et sur l’histoire des sociétés contemporaines.