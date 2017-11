Annonce

Porté par la Direction de l’Archéologie de l’Agglomération Béthune-Bruay et l’équipe de recherche CREHS (Université d’Artois), ce colloque vise à mettre en évidence les apports des nouvelles technologies à l'archéologie du territoire. Malgré son riche et glorieux passé, le territoire de l’ancien comté d’Artois et de ses marges demeure archéologiquement mal connu pour les périodes médiévale et moderne. Toutefois, l’activité archéologique de ces dernières années, couplée à un travail pluridisciplinaire sollicitant les nouvelles technologies, renouvelle grandement la vision et la connaissance de ce territoire.

Ce colloque réunira des études récentes qui s’appuient sur l’examen des vestiges bâtis ou des observations architecturales, du mobilier archéologique, des analyses de laboratoire, de l’archéologie expérimentale, des restitutions 3D et qui pourront être croisées aux sources écrites et graphiques. Le territoire de l’ancien comté d’Artois sera au cœur des réflexions de cette rencontre scientifique mais les comtés situés sur ses marges (Flandre, Ponthieu, Boulogne, Guînes, Hainaut, etc.) peuvent être évoqués dans un aspect comparatif. En ce qui concerne les bornes chronologiques, celles-ci s’étendront entre l’apparition du comté d’Artois en 1237 et son rattachement définitif au royaume de France en 1713.

Programme

Vendredi 1er décembre

9h30 Accueil

10h Ouverture de la journée par Alain Wacheux (président de l’Agglo. Béthune-Bruay, Artois Lys Romane)

10h20 Discours de Charles Giry-Deloison (directeur du CREHS, Univ. Artois)

10h40 Introduction scientifique par Jean-Luc Collart (conservateur régional de l'archéologie, DRAC/SRA Hauts-de-France)

Session 1 : Archéologie cartusienne

(présidence de séance : Arnaud Timbert, Univ. Picardie)

11h10 Martine Valdher et Christopher Manceau , « La chartreuse du Mont Sainte-Marie de Gosnay, l’apport des techniques de laboratoire »

11h40 Mathieu Béghin, « La chartreuse du Val-Saint-Esprit de Gosnay : bilan des et perspectives archéologiques »

, « La chartreuse du Val-Saint-Esprit de Gosnay : bilan des et perspectives archéologiques » 12h10 Rémi Lequint, « Les techniques d’archéologie du bâti à la chartreuse du Mont Sainte-Marie de Gosnay, un complément à la fouille archéologique »

Discussions

13h Déjeuner

15h Visite du Domaine de la Chartreuse et présentation de l’exposition « 15 ans d’immersion dans le chantier archéologique du Mont Sainte-Marie »

Session 2 : L’objet archéologique, du terrain au laboratoire

(présidence de séance : El Mustapha Mouaddib, Univ. Picardie)

16h Vaiana Vincent , « Les ateliers de potiers médiévaux et modernes en Artois : un état de la recherche »

16h30 Christophe Gilliot, « "Pour la seurreté du corps" ou "se vouloir invincible". Typologie et caractéristiques techniques de l'armement défensif composite : l'exemple de la brigandine d'Arras »

, « "Pour la seurreté du corps" ou "se vouloir invincible". Typologie et caractéristiques techniques de l'armement défensif composite : l'exemple de la brigandine d'Arras » 17h Christophe Renaud et François Rousselle, « Ré-éclairer le passé au travers de la synthèse d’images »

Discussions

Samedi 2 décembre

9h40 Accueil

Session 3 : Archéologie du bâti

(présidence de séance : Delphine Hanquiez, Univ. Artois)

10h10 Jean-Roc Morreale et Jean-Michel Willot , « La photogrammétrie appliquée à l’archéologie programmée : le cas des fouilles de l’abbaye du Mont-Saint-Eloi »

10h40 Hugues Dewerdt, « Un regard sur l'archéologie du bâti : refaire de l'archéographie »

, « Un regard sur l’archéologie du bâti : refaire de l’archéographie » 11h10 Nicolas Mélard, Thomas Byhet et Laura Louvier, « Nouvelles dimensions pour le patrimoine gravé dans la pierre. Les études et la valorisation des gravures et graffitis des époques médiévale et moderne du château de Selles à Cambrai »

Discussions

12h00 Déjeuner

14h00 Visite du Domaine du Mont-Sainte-Marie sous la conduite de Martine Valdher

Session 4 : Les textes au service de l’archéologie

(présidence de séance : Youri Carbonnier, Univ. Artois)

15h Alain Jacques et Mathieu Béghin , « Archéologie d’un espace public médiéval et moderne : la fouille de la place des Héros à Arras »

15h30 Philippe Pelgas et Karine Berthier, « Archives et géophysique sur l'opération du câble sous-marin Nemo Link au large de Dunkerque : étude et compilation de données pluridisciplinaires»

Discussions

16h20 Conclusions et clôture par Martine Valdher et Christopher Manceau