Le transhumanisme(s) en question

Résumé

Le séminaire examine les questions éthiques, épistémologiques, politiques, philosophiques portée par le courant transhumanisme. Le séminaire, portée par la chaire « Ethique et Transhumanisme », propose cette année de conduire ses réflexions sur deux axes principaux. En premier lieu, il s'agit de penser les questions éthiques, politiques et épistémologiques que posent l'intelligence artificielle et les algorithmes. En second lieu, ce sont les oppositions et tensions existant au sein du mouvement transhumaniste qui feront l'objet de plusieurs examens.