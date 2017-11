L'enseignement supérieur et ses transformations

Annonce

Programme

Lundi 27 novembre de 14h à 18h.

Salle de conférence, 59 rue Pouchet 75017

Première partie :

« Des trajectoires étudiantes aux politiques universitaires : discussions à partir du cas francilien"

Leila Frouillou, sociologue,CRESPPA- équipe GTM

Les trajectoires étudiantes franciliennes permettent d’interroger les politiques universitaires à travers les enjeux complémentaires de l’offre de formation (diversité, répartition) et de son accessibilité, en termes matériels (temps de transport) et institutionnels (système d’affectation). Elles mettent également en évidence l’importance des stratégies d’établissements mis en concurrence. La présentation de ces résultats de thèse permettra d’ouvrir un débat sur les politiques actuelles de l’enseignement supérieur français, autour notamment de l’affectation en première année d’université et du système Admission Post-Bac.

« Jouer pour réformer. Business games et concours de communication scientifique dans la formation doctorale ».

Jean Francès, sociologue, Chercheur associé au Groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive/EHESS

Cette présentation revient sur l’introduction de business games et de concours de communication dans le cursus doctoral. Nous analyserons ici la manière dont ces jeux à visée formative et ces compétitions d’éloquence sont susceptibles de produire des effets sur le sens que les apprentis-chercheurs donnent au travail de recherche. Et, partant, nous essaierons de montrer en quoi, ces formations à jouer aux startupers et aux communicants peuvent soutenir, à leur niveau, des reconfigurations managériales et entrepreneuriales de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Discussion : Romuald Bodin, sociologue, université Poitiers et échange avec la salle.

Pause de 30 minutes

Deuxième partie :

« Travailler à l'université publique du Brésil. Qui travaille ? »

Neri de Souza, sociologue, UNICAMP –Brésil

L'analyse porte sur le travail des enseignant-e-s et chercheur-e-s dans l'université publique de São Paulo (Brésil). Un double mouvement de décomposition et de recomposition affecte les conditions de travail et d'emploi des enseignants, y compris les salaires, les carrières et la protection sociale. Des processus de changements sont à l’œuvre concernant le droit du travail, l'organisation, les conditions, le contenu et le sens du travail d'enseignement à l'université. Sont abordés le rôle des organisations internationales et des idéologies néolibérales sur le droit du travail et l'émergence de nouvelles formes de réglementation ; les politiques publiques et leurs implications ; l'organisation du travail d'enseignement dans le cadre du «managérialisme» ; les effets des conditions de travail et les performances productives des enseignants ; les adaptations, les résistances et les mobilisations collectives.

Discussion : Stéphanie Mignot-Gérard, gestion, Université Paris Créteil, et échange avec la salle.