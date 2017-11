Résumé

Le colloque junior « Pratiques de l’espace urbain dans les textes » regroupe le 15 et 16 novembre des jeunes chercheurs autour d’une réflexion interdisciplinaire sur la possibilité d’utiliser des textes pour retracer les pratiques des citadins. Est-ce que la ville favorise des pratiques particulières ? Quels textes peuvent être pris en compte ? Quels terrains peuvent être complétés par des analyses textuelles ? Des jeunes chercheurs en lettres anciennes et modernes, anthropologie, géographie et études germaniques traitent ainsi des pratiques de citadins et de la ville comme cadre de pratiques singulières.