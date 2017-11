La Suisse – une histoire de transferts culturels

Annonce

Argumentaire

Durant plus d’un siècle et demi, les historiens nationaux ont cherché à particulariser des périmètres culturels symboliques et fortement délimités. Cette posture a par définition gommé les traces des circulations à partir desquelles ces entités ont été façonnées. Ainsi, la Suisse n’est pas une essence, pas plus qu’un Sonderfall, mais bien plus un espace qui a su se nourrir des innovations politiques, culturelles, économiques, sociales, élaborées hors de ses frontières. En d’autres termes, la Suisse incarne un espace de transferts culturels qui a absorbé des savoirs et des références étrangères, non sans les réinterpréter afin de les ajuster dans ses propres contextes, qu’ils soient cantonaux, régionaux, locaux ou national.

Dans le but de mieux cerner comment l’espace helvétique s’est structuré à partir d’importations et de références étrangères, ce numéro de traverse a pour objectif d’analyser, à différentes périodes, les processus complexes d’absorptions, de transferts et de réinterprétations d’idées et de pratiques diverses, qu’elles soient de nature économique, politique, sociale, anthropologique, culturelle, scolaire ou religieuse. Il s’agira donc d’étudier des processus dynamiques et de considérer l’espace helvétique comme un carrefour, un point de rencontres et d’osmose, en étant particulièrement attentif aux processus suivants :

L’identification dans la culture ou le contexte de départ, lors de la sélection précédant les transferts, des éléments significatifs qui se retrouveront dans la culture ou le contexte de réception (techniques, pratiques sociales ou politiques, idées, textes, religions, objets d’art, etc.).

Le mécanisme de transmission de ces éléments à travers des structures institutionnelles, des contacts personnels ou des objets (traducteurs, émigrés politiques, économiques ou religieux, éditeurs, artistes, chercheurs, collections, institutions culturelles et de recherche comme les musées, académies, universités, lieux de culte, etc.).

Le mécanisme de la réappropriation par l’espace helvétique de données importées qui ne se limite pas au déplacement d’un original intact vers un autre contexte (par emprunt direct), mais suppose une dynamique de réinterprétation, d’adaptation, de transformation et de resémantisation (Espagne et al., 2016).

Les savoirs, pratiques ou innovations puisées à l’étranger, déclinées et appropriées en Suisse, et réexportées dans des contextes étrangers.

Ainsi, en suivant concrètement les trajectoires dynamiques des emprunts, ce numéro de traverse souhaite en définitive réinterroger la notion de transfert culturel, ses méthodes, et contribuer ainsi à une approche globale de l’histoire de la Suisse.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Nous vous remercions d’adresser votre projet d’article (6000 signes maximum) ainsi qu’un bref CV

d’ici au 15 décembre 2017

aux trois adresses suivantes alexandre.fontaine@unil.ch, bianca.hoenig@unibas.ch et matthieu.gillabert@unifr.ch.

DOUKI Caroline, MINARD Philippe, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d'échelle historiographique ? », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 5/2007, p. 7-21.

ESPAGNE Michel et al., Asie centrale : transferts culturels le long de la route de la soie, Paris, Vendémiaire, 2016.

LUESEBRINK Hans-Jürgen, REICHARDT Rolf, „Kauft schöne Bilder, Kupferstiche...". Illustrierte Flugblätter und französisch-deutscher Kulturtransfer 1600-1830, Mainz, Verlag Hermann Schmidt, 1996.

SOLTE-GRESSER, LUESEBRINK Hans-Jürgen, SCHMELING Manfred, Zwischen Transfer und Vergleich. Theorien und Methoden der Literatur- und Kukturbeziehungen aus deutsch- französischer Perspektive, Wiesbaden, Franz-Steiner-Verlag, 2013.

Informations : Alexandre Fontaine (alexandre.fontaine@unil.ch)

Comité scientifique