Bibliothèques d’auteur : problèmes, méthodes, outils

Annonce

Argumentaire

On connaît l’importance que peut avoir l’étude de la bibliothèque d’un écrivain dans la compréhension de son œuvre et de la culture de son époque. Néanmoins, lorsqu’on étudie ce type de bibliothèques plusieurs difficultés théoriques se posent. Différentes précautions s’avèrent alors nécessaires concernant le statut de la bibliothèque. Se pose ici le problème complexe – mais incontournable lorsqu’on étudie une bibliothèque privée au XVIIIe siècle – des frontières entre une bibliothèque de famille et la collection qui appartint effectivement au personnage étudié, les livres qu’il lut et qu’il étudia. C’est une question cruciale puisque la nature intellectuelle d’une bibliothèque et la possibilité même d’en faire un objet d’étude dépend du choix des volumes et, donc, de l’identification exacte de la personne qui les a choisis, tout en offrant des informations sur les circuits et le commerce des livres et, parfois, en contribuant à la définition d’un canon littéraire. Cette question amène, ensuite, à s’interroger sur le statut de son possesseur, l’écrivain: qu’est-ce que la bibliothèque d’un écrivain? A-t-elle un statut spécifique? A partir de quelle époque peut-on parler de bibliothèque d’écrivain? Comment la délimiter au sein de collections parfois plus importantes dans lesquelles l’écrivain puisait ses lectures?

La journée d’études cherchera à donner quelques réponses à ces questions et aux autres qui sont soulevées par l’étude des bibliothèques d’auteur, aussi bien à travers des interventions plus générales, qu’à travers la présentation de cas d’étude spécifiques mais représentatifs des problèmes et des enjeux méthodologiques liés à l’étude des bibliothèques d’écrivains.

Programme

9 h 15 Allocutions d’ouverture

Bibliothèques d’écrivains

Présidence : Elena Pierazzo (Grenoble-Alpes)

9 h 45

Christian Del Vento (Sorbonne Nouvelle Paris 3), Qu’est-ce qu’une bibliothèque d’auteur ?

Dirk van Hulle (Anvers), Writers' Libraries, Extant and Virtual: The Case of Beckett's Books.

Chiara Piola Caselli (Pérouse), Le biblioteche di Foscolo. Cataloghi e volumi

11 h 15 Discussion

11 h 30 Pause

Présidence : Silvia Tatti (Rome «La Sapienza»)

11 h 45

Franco Tomasi (Padoue), La biblioteca del Tasso: problemi interpretativi e soluzioni filologiche

Carlo Londero (Udine), La gondola di Stravinski. Fluttuazioni tra prosa e poesia nelle carte di Beniamino Dal Fabbro.

12 h 45 Discussion

Bibliothèques de chercheurs

Présidence :Gino Ruozzi (Bologne)

14 h 30

Paolo Tinti (Bologne), La « chasse aux livres » du professeur: la bibliothèque-laboratoire de Piero Camporesi.

Marco Veglia (Bologne), La biblioteca di Carducci (ovvero, la filologia, la poesia e le cicale).

Carlo Alberto Girotto (Sorbonne Nouvelle), Daniele Franco (DBU Sorbonne Nouvelle), Filippo Fonio (Grenoble Alpes), Claire Mouraby (SID Grenoble Alpes), Transferts culturels entre Italie et France, XIXe-XXIe siècle: valoriser les bibliothèques et archives de chercheurs.

16 h 00 Discussion

16 h 15 Pause

16 h 30 Conclusions méthodologiques avec la participation de