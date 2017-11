Annonce

Argumentaire

Au cours de ces dernières années, l’intensification des flux migratoires en Méditerranée a été un sujet d’inquiétude et de tensions. Les réponses nationales et européennes continuent de se formuler, mais prennent plus souvent la voie du repli sur soi que de l’ouverture aux migrants. La caractérisation des migrants se fonde encore généralement sur l’opposition entre Orient et Occident, entre l’ici et l’ailleurs, sur les stéréotypes et sur les marqueurs identitaires. La lecture nationale ou continentale de l’immigration semble donc produire une vision archétypale de l’Autre, opposée à des identités européennes fermées. Les imaginaires semblent figés, comme en témoignent les dernières élections en Europe et en France.

Observer la territorialisation de l’histoire de l’immigration devient alors une nécessité ainsi qu’une manière de décentrer la question nationale. Cette perspective peut apporter une réalité plus nuancée que celle énoncée dans les médias. Pour cela et à travers ces deux jours de rencontres, il s’agit de faire se croiser les approches historiques, sociologiques, géographiques, mais aussi les expériences de terrain des acteurs associatifs, politiques ou culturels. Le local n’est pas seulement le lieu d’une étude, mais aussi celui privilégié de la rencontre entre les populations et l’action culturelle. Tous les territoires font sens pour écrire l’histoire des immigrations : l’Europe, la région, la ville, le stade, le musée, le cinéma, le café, la caserne, le quartier, l’association, l’école ou les partis politiques sont autant d’espaces pertinents pour construire ce récit.

La tenue de cette démarche au Musée Regards de Provence et au MuCEM à Marseille, lieux symboles de la patrimonialisation de ces flux de populations, permet de s’attacher à ces différentes influences dont la culture est le fruit. Les séries Frères d’Armes, Champions de France et Artistes de France rendront hommage à ces hommes et femmes, issus de toutes les immigrations, qui ont contribué à la richesse de notre patrimoine commun. Enfin, un focus spécifique sur Marseille et ses récits mettre en lumière les enjeux de ce territoire.

Programme

Jeudi 14 décembre 2017

Musée Regards de Provence

(Salle Regards de Provence)

18h30 D’autres regards sur l’immigration : nouveaux imaginaires, nouveaux récits

Table ronde avec débat animée par Renaud Dély, Directeur de la rédaction de Marianne

Pascal Blanchard , Historien, Chercheur, LCP-Irisso CNRS Paris-Dauphine, Co-directeur, Groupe de recherche Achac

, Historien, Chercheur, LCP-Irisso CNRS Paris-Dauphine, Co-directeur, Groupe de recherche Achac Yvan Gastaut , Historien, Maître de conférences, Université de Nice-Sophia Antipolis, Urmis

, Historien, Maître de conférences, Université de Nice-Sophia Antipolis, Urmis Audrey Pulvar , Journaliste, Présidente, Fondation pour la nature et l’homme

, Journaliste, Présidente, Fondation pour la nature et l’homme Céline Régnard , Historienne, Maître de conférences, Université d’Aix-Marseille, Telemme

, Historienne, Maître de conférences, Université d’Aix-Marseille, Telemme Pierre Sintes , Géographe, Maître de conférences, Université d’Aix-Marseille, MMSH

, Géographe, Maître de conférences, Université d’Aix-Marseille, MMSH Jean Viard, Sociologue, Directeur de recherche CNRS, CEVIPOF

En ouverture, projection de six films courts issus des séries Frères d’Armes, Champions de France et Artistes de France

Vendredi 15 décembre 2017

MuCEM (Salle Meltem)

9h00 Accueil

9h30 Discours d’accueil

9h45 Les nouveaux territoires de l’immigration

Conférence introductive par Yvan Gastaut, Historien, Maître de conférences, Université de Nice-Sophia Antipolis, Urmis

Nicolas Bancel, Historien, Professeur des Universités, Université de Lausanne, Co-directeur, Groupe de recherche Achac

10h00 Explorer les territoires de l’immigration à travers le sport, une approche féconde ?

Entretien croisé animé par Pascal Blanchard avec Aya Cissoko, Boxeuse et Écrivaine), Jean-Marc Adjovi-Boco, ex-footballeur et Directeur général, Directeur général, Diambars et Jean-Marc Mormeck* (Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer)

Dialogue autour de l’exposition Nous sommes foot présentée au MuCEM animé par Stéphane Mourlane, Historien, Maître de conférences, Université d’Aix-Marseille, Telemme

Claude Boli , Responsable scientifique, Musée national du Sport

, Responsable scientifique, Musée national du Sport Zeev Gourarier , Directeur scientifique et des collections, MuCEM

, Directeur scientifique et des collections, MuCEM Florent Molle, Commissaire scientifique de l’exposition, MuCEM

11h00 Histoire des immigrations : quelles échelles territoriales ?

Table ronde animée par Nicolas Bancel

Salah Amokrane , Acteur associatif, Directeur, Tactikollectif

, Acteur associatif, Directeur, Tactikollectif Ahmed Boubeker , Sociologue, Professeur des Universités, Université Jean Monnet de Saint-Étienne, Centre Max Weber

, Sociologue, Professeur des Universités, Université Jean Monnet de Saint-Étienne, Centre Max Weber Corinne Bord , Cheffe du bureau Promotion de la citoyenneté et prévention des discriminations, CGET

, Cheffe du bureau Promotion de la citoyenneté et prévention des discriminations, CGET Samia Chabani , Directrice, Association Ancrages

, Directrice, Association Ancrages Mohamed Charef , Géographe, Professeur des Universités, Université d’Agadir

, Géographe, Professeur des Universités, Université d’Agadir Anne-Marie Granet , Historienne, Professeure des Universités, Université de Grenoble, LAHRA

, Historienne, Professeure des Universités, Université de Grenoble, LAHRA Laure Teulières , Historienne, Maître de conférences, Université Toulouse-Jean Jaurès

, Historienne, Maître de conférences, Université Toulouse-Jean Jaurès Catherine Wihtol de Wenden, Sociologue, Directrice de recherche émérite CNRS, CEVIPOF

12h45 | Pour une nouvelle écriture de l'histoire de l'immigration ?

Conclusion de la matinée par Pascal Blanchard Historien, Chercheur, LCP-Irisso CNRS Paris-Dauphine, Co-directeur, Groupe de recherche Achac

13h00-14h30 | Pause déjeuner

14h30 | Lieux et récits : les différents territoires légitimes du récit

Table ronde animée par Yvan Gastaut

Éric Deroo , Historien, Réalisateur, Chercheur associé, UMR 7268, CNRS, réalisateur

, Historien, Réalisateur, Chercheur associé, UMR 7268, CNRS, réalisateur Hadrien Dubucs , Géographe, Maître de conférences, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi

, Géographe, Maître de conférences, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi Piero-D. Galloro , Sociologue, Maître de conférences, Université de Lorraine-Metz

, Sociologue, Maître de conférences, Université de Lorraine-Metz Philippe Hanus , Coordinateur, Réseaux Mémorha et Traces, Chercheur associé, Université de Grenoble, LAHRA

, Coordinateur, Réseaux Mémorha et Traces, Chercheur associé, Université de Grenoble, LAHRA Riadh Ben Khalifa ,Historien, Maître-assistant, Université de Tunis

,Historien, Maître-assistant, Université de Tunis Abderahmen Moumen , Historien, Chercheur associé, Université de Perpignan, CRHiSM

, Historien, Chercheur associé, Université de Perpignan, CRHiSM Hélène Orain ,Directrice générale, Musée national de l’histoire de l’immigration

,Directrice générale, Musée national de l’histoire de l’immigration Naïma Yahi, Historienne, Chercheuse associée, Université de Nice-Sophia Antipolis, Urmis, Directrice, Pangée Network

16h45 | Quoi de neuf sur Marseille ?

Table ronde animée par Stéphane Mourlane

Virginie Baby-Collin , Géographe, Professeure des Universités, Université d’Aix-Marseille, Telemme

, Géographe, Professeure des Universités, Université d’Aix-Marseille, Telemme Xavier Daumalin , Historien, Professeur des Universités, Université Aix-Marseille, Telemme

, Historien, Professeur des Universités, Université Aix-Marseille, Telemme Soraya Guendouz Arab , Directrice adjointe, Association Approches Cultures & Territoires

, Directrice adjointe, Association Approches Cultures & Territoires Stéphane Kronenberger, Historien, Université d’Aix-Marseille, Telemme

Historien, Université d’Aix-Marseille, Telemme Fanny Robles , Maître de conférences en cultures des mondes anglophones, Université Aix-Marseille

, Maître de conférences en cultures des mondes anglophones, Université Aix-Marseille Samia Chabani , Directrice, Association Ancrages

, Directrice, Association Ancrages Céline Régnard, Historienne, Maître de conférences, Université d’Aix-Marseille, Telemme

18h00 | L’immigration : nouvel enjeu d’une histoire collective et nouvelles médiatisations

Conclusion de la journée par Fréderic Callens, Chef de service des ressources, Musée national de l’histoire de l’immigration avec Éric Deroo (série Frères d’Armes), Yvan Gastaut (série Champions de France), Pascal Blanchard (série Artistes de France).

* Sous réserve