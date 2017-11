Prendre la parole en 2018 dans les « Espaces réflexifs »

Résumé

Nombreux, nombreuses sont ceux et celles qui fréquentent la Villa réflexive depuis sa création en 2012. On y est passe à l’occasion d’un sujet qui nous intéresse, on y pose nos valises un ou plusieurs mois, ou quelques jours, on y lit des gens qu’on découvre ou que l’on aime déjà lire, on y apprend sur nos pratiques de recherche et sur nous-mêmes. Après une période de calme, nous ouvrons à nouveau les volets, ré-installons la terrasse, époussetons les mugs, préparons un feu dans la cheminée, et vous invitons à venir profiter du jardin lorsque les rayons de soleil sortent. C’est un lieu tranquille, propice à la rêverie et à la réflexion, de celles qui sont difficiles dans les tourbillons de nos vies chronométrées.