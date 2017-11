La France et les révolutions de 1917 en Russie

Annonce

Argumentaire

À l’occasion du centenaire des Révolutions russes de février et d’octobre 1917, les Archives diplomatiques, les Archives nationales et le CERCEC-CNRS/EHESS s’associent pour proposer aux chercheurs et au public de nouveaux regards sur les « événements de Russie » à partir de nouvelles sources et des travaux récents, s’inscrivant dans une double temporalité, celle, très courte, de l’année 1917 et celle, plus longue, de l’immédiat après-guerre, et dans un double espace territorial, celui des territoires nationaux de la France et de la Russie et celui, plus vaste et plus imprécis, de l'ancien espace de l'Empire tsariste et de ses nationalités. Alors que la France et la Russie sont engagées dans un conflit mondial qui s’éternise et qui occupe le devant des actualités de l’époque, la première journée sera consacrée à l’année 1917. Elle se penchera sur l’impact immédiat de la révolution sur les Français en Russie et en France, sur le sort des diplomates français présents en Russie et dans les pays voisins, sur le ressenti des événements vus de France, en s’intéressant aux sources d’information disponibles particulièrement dans les milieux ministériels et sur les premières réactions en termes de sûreté nationale. La seconde journée ouvrira l’espace temporel et géographique et s’intéressera aux premières lignes de ruptures et de continuité créées par les révolutions russes, à travers quelques thématiques précises, la proclamation des indépendances nationales dans la périphérie de l'Empire des tsars, le positionnement de la diplomatie européenne, la reconnaissance de la nouvelle Russie à la conférence de la paix, les répercussions sur les personnes et les biens. Associant historiens et archivistes, ces journées d’étude, sans prétendre à l’exhaustivité des termes abordés, sont ouvertes à tout public et ont pour objectif de mieux faire connaître les sources d’archives encore peu connues et les apports historiographiques les plus récents afin de susciter de nouvelles pistes de travaux de recherche.

Programme

Jeudi 23 novembre 2017

Journée d'étude au Centre des Archives Diplomatiques, La Courneuve, sous le haut patronage d'Hélène Carrère d'Encausse, Académie française

1917, au cœur des événements

9 h 30 Accueil

10 h Ouverture par Hervé Magro, directeur des Archives diplomatiques et Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales

Première session - Vues de Russie : les révolutions vécues « aux premières loges » par les diplomates

Présidence : Sabine Dullin, Sciences Po Paris

10 h 30 Filmer la révolution en Russie, voir la révolution en France : les actualités Skobelev et Pathé, 1917, par Alexandre Sumpf , Université de Strasbourg et Institut universitaire de France

, Université de Strasbourg et Institut universitaire de France 11 h Les diplomates français dans la tourmente (collection des papiers d’agents-archives privées), par Pierre Gombert, Archives diplomatiques-La Courneuve

11 h 20 Pause

11 h 40 Les diplomates français en Perse face aux échos de la révolution, 1917-1918, par Étienne Peyrat-Forestier , Sciences Po Lille

, Sciences Po Lille 12 h Les pérégrinations des archives des postes diplomatiques français en Russie, par Bérangère Fourquaux, Archives diplomatiques-Nantes

12 h 20 Discussion

12 h 45 Pause déjeuner

13 h 45 Visite de l’exposition, par Christine Pomerantz, Archives diplomatiques-La Courneuve

Deuxième session - Vues de France : les sources d’information

Présidence : Emmanuel Rousseau, Archives nationales

14 h 30 Le fonds Jules Legras : sur la piste d'un slaviste au pays russe (1916-1920), par Sébastien Langlois , Bibliothèque municipale de Dijon

, Bibliothèque municipale de Dijon 14 h 50 Dans les archives de la direction de la Sûreté nationale : le ministère de l'Intérieur face aux révolutions russes, par Violaine Challeat-Fonck, Archives nationales

15 h 10 Pause

15 h 30 Que savait-il sur les événements de Russie ? Les réseaux d’information d’Albert Thomas, ministre de l’Armement et député socialiste (1917-1918), par I sabelle Aristide-Hastir , Archives nationales

, Archives nationales 15 h 50 La première collecte de documents sur la révolution russe (fonds André Mazon et baron de Baye), par Carole Ajam, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine

16 h 10 Discussion

Vendredi 24 novembre 2017

Journée d'étude à l'EHESS, Paris

D’un empire l’autre : ruptures et continuités

9 h 30 Accueil

Troisième session - La diplomatie européenne face aux indépendances nationales

Présidence : Isabelle Richefort, Archives diplomatiques-La Courneuve

10 h Les nouveaux États à travers les archives de la Conférence de la Paix, par Pascal Even , Archives diplomatiques-La Courneuve

, Archives diplomatiques-La Courneuve 10 h 20 Les Caucasiens à la conférence de la Paix : Azerbaidjan, Géorgie, Caucase du Nord, par Georges Mamoulia , CERCEC

, CERCEC 10 h 40 Instructions comparées aux diplomates français et britanniques dans les républiques indépendantes du Caucase, par Claire Mouradian, CNRS/CERCEC

11 h Pause

11 h 20 La France et les États baltes, par Julien Gueslin , Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg/SIRICE [Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe]

, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg/SIRICE [Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe] 11 h 40 La nouvelle situation stratégique, économique et politique en Europe orientale vue par Paris et Moscou, 1918–1924, par Iskander Magadeev, MGIMO [Institut d'État des relations internationales de Moscou]

12 h Discussion

12 h 30 Pause déjeuner

Quatrième session

1917-2017, de quelques contentieux issus de la révolution

Présidence : Pascal Even, Archives diplomatiques-La Courneuve

14 h Une conférence contre-révolutionnaire ? La question de la Russie à la conférence de la Paix de 1919, par Vincent Laniol , Université Paris I Sorbonne

, Université Paris I Sorbonne 14 h 30 L’impact de la révolution sur les partenariats industriels : le cas de Schneider et Poutilov, par Françoise Berger , Sciences Po Grenoble

, Sciences Po Grenoble 14 h 50 La liquidation des emprunts russes, par Claude Martin, ambassadeur de France (sous réserve)

15 h 10 Pause

15 h 30 Les prisonniers Alsaciens-Lorrains et la Russie révolutionnaire : étude de cas, par Rachel Mazuy , Institut d’histoire du temps présent

, Institut d’histoire du temps présent 15 h 50 Apatrides et réfugiés dans l’immédiat après-guerre dans les fonds des Archives nationales, par Armelle Le Goff , Archives nationales/Groupe de recherches EURUS

, Archives nationales/Groupe de recherches EURUS 16 h 10 Les réfugiés russes : présentation et extraits du documentaire « Nansen, un passeport pour les apatrides » (55 mn, 2015), par Valentine Varela, documentariste et auteur du film avec Philippe Saada

16 h 40 Discussion et conclusion générale, par Sophie Coeuré, université Paris 7-Diderot, Claire Mouradian, CNRS-CERCEC/EHESS et Isabelle Nathan, Archives diplomatiques-La Courneuve